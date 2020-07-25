iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

▲傳蘋果下半年將有2場發表會，屆時無線充電板AirPower及智慧眼鏡Apple Glass將有望亮相。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

受到新冠肺炎的影響，有許多分析師及爆料人士預測蘋果今年的秋季發表會將略有延遲，不過稍早有爆料者明確指出，蘋果下半年將有兩場發表會，分別在9月8日及10月27日舉行，屆時除了iPhone、Apple Watch等「定番」外，還將發表無線充電板AirPower、搭載蘋果自研晶片的Mac筆電以及Apple Glass。

爆料人士iHacktu Pro稍早於推特指出，蘋果秋季發表會（Special Events）將在9月8日於線上舉辦，推出的產品包括iPhone、Apple Watch、iPad，以及此前已被宣告停止研發的無線充電板AirPower。

除此之外，10月27日將有另一場發表會，將推出iPad Pro並公開首款搭載Apple Silicon晶片的Mac電腦。iHacktu Pro也指出，若活動不是在線上舉辦，則此前傳聞已久的Apple Glass智慧眼鏡將有機會亮相。

蘋果於2019年3月正式宣告AirPower計畫取消，但今年3月，爆料人士Jon Prosser在推特透露，「AirPower還沒死」，並稱蘋果內部正計畫重新啟動該項目，「原型產品製造中」。此說法與《彭博社》記者Mark Gurman的爆料相同，其於今年4月在直播社群平台Periscope上透露，蘋果仍在開發AirPower。

至於近期消息不斷的Apple Glass，天風國際證券分析師郭明錤早在2019年就曾預告蘋果首款智慧眼鏡Apple Glass將在2020年問世，Jon Prosser後期的說法與之一致，但日前又有消息稱會在2021年或2022年間發布。

雖然爆料消息不斷，但具體這些產品將在何時推出，則仍待蘋果證實。

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