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果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩　「4種售價」達人爆料：拆成2批賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12。（圖／PhoneArena）

▲iPhone 12外觀流出。（圖／PhoneArena）

記者曾羿翔／綜合報導

果粉期盼已久的iPhone12又有重點消息，有3C達人爆料，蘋果將在美國時間9月8號舉辦新品發表會，屆時iPhone12四款新機都會登場，不過值得注意的是，這次還被爆出會拆成2梯次實行預購與出貨。價格方面，iPhone 12售價為649美元（約新台幣19,201元）。

綜合媒體報導，達人iHacktu Pro指出，蘋果會在9月8日發表iPhone 12系列新機，另外還有新一代的Apple Watch、iPad以及AirPower無線充電板。iHacktu Pro還爆料，蘋果還會在10月27日舉行另一場秋季新品發表會，到時會發表新的iPad Pro、Mac新筆電，有可能還會推出首款智慧眼鏡「Apple Glass」。

▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）

▲iPhone 12模型。（圖／截自YouTube／MacRumors）

另一名日本爆料達人komiya則說，iPhone 12系列手機將拆成2梯次預購、出貨。據了解，第一梯次開放的機型是iPhone 12、iPhone 12 Max，預購時間為10月2日，出貨時間為10月9日；第二梯次iPhone 12 Pro與12 Pro Max預購時間為10月16日，出貨日為10月23日，等於中間間隔了約半個月的時間。

報導也指出，iPhone 12四款機型售價分別為649美元（約新台幣19,201元）、749美元（約新台幣21,976元）、999美元（約新台幣29,311元）以及1099美元（約新台幣32,245元）。

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