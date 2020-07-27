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示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」悲劇了...客服不給退　苦主1招避雷

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▲推坑手遊！一示範秒悲劇「史上最貴截圖」...客服不給退　苦主1招避雷。（圖／原po授權引用）

▲原po除了推坑手遊外，還鼓勵哥們課金。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前想推坑一款手遊給哥們，還慫恿對方課金，結果為了截圖示範給對方看，竟順手誤買最貴大禮包，事後聯絡客服也無法退款，他崩潰分享慘烈經過，不禁淚「我看這次真的涼了，我發誓以後不會再亂推朋友入坑了！」

「史上最貴截圖！」網友在dcard發文闡述事件經過，最近他找朋友陪他玩一款手遊，不僅推坑還一直叫對方儲值，而身為菜鳥的友人仍在摸索階段，根本一頭霧水。對此，他一邊吐槽，「什麼？不知道3290是什麼？沒玩過遊戲喔？」一邊好人做到底，截圖示範給對方看。

請繼續往下閱讀...

▲推坑手遊！一示範秒悲劇「史上最貴截圖」...客服不給退　苦主1招避雷。（圖／原po授權引用）

▲結果3千多塊就這樣花下去了。（圖／原po授權引用）

沒想到，原po很順手地按了截圖的手勢，「大拇指加鎖定鍵，然後就是...Do~ Re~Mi~So~，我竟然在付款畫面截圖。」

傻眼的他就這樣噴了新台幣3290元；更絕望的是，他詢問客服得到的答案竟是「不給退」。對此，網友們紛紛回應，「越儲越勇」、「兄弟...你真D可憐」、「好慘QQ只能祝你轉到好東西了」、「歪樓問這個怎麼玩？我自己玩了幾天，不知道在玩什麼」、「金架開蕊」。

▲推坑手遊！一示範秒悲劇「史上最貴截圖」...客服不給退　苦主1招避雷。（圖／原po授權引用）

▲後來莫名其妙截到購買通知。（圖／原po授權引用）

另外，不少吃過虧的苦主則說，「找蘋果客服申請退款...說你誤觸，只要你沒有很常退款的紀錄都會給你退，不用打給美國客服也不用打電話，只要在app store那邊點申請異常，詳細敘述你的情況，一兩天他就會回信了～效率蠻高的」、「要不要關閉TouchID付款功能，我因為怕誤觸就把那個功能關掉了。截圖的話，我是設定小白點快速點兩次就可以截圖哦，給你參考」、「還好我都用小白點截圖，就是怕兩鍵沒同時按到，一下關螢幕一下按到音量」、「我之前退過，然後就把itouch付款關掉」、「我也有過一次誤觸經驗，從此設定不允許store使用指紋」。

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