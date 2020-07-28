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iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光！5.4吋機款單手持握沒問題

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▲▼iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光。（圖／翻攝自微博）

記者王曉敏／綜合報導

有爆料者釋出疑似為5.4吋iPhone 12（暫稱）的螢幕，觀察照片，其「瀏海」的尺寸比5.8吋iPhone 11略小，而整體來看，應是成年人可單手持握的機款。

中國數位部落格「數碼閒聊站」在昨日在微博釋出一組排列整齊的智慧型手機面板照片，疑似為螢幕組裝生產線的諜照。據「數碼閒聊站」的說法，圖中的螢幕為5.4吋iPhone 12的「真機螢幕」，左側還以成年人的手作為比例尺，稱「這不就是你們想要的小屏（螢幕）旗艦嗎？」

▼iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲▼iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光。（圖／翻攝自微博）

此前針對新iPhone機款的瀏海已有數種相互矛盾的說法。天風國際證券分析師郭明錤及《彭博》都認為，今年「至少會有一款iPhone」將採用體積較小的前置鏡頭，以改善螢幕與邊框的比例使瀏海整體面積更小。但目前已釋出的幾款CAD圖及相應的模型機設計上，3種尺寸機款的劉海尺寸都與iPhone 11 Pro系列相同。

綜合此前消息，蘋果將於今年秋季發布至少4款iPhone 12機款，其中iPhone 12將有5.4吋、6.1吋兩種尺寸，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則分別為6.1吋及6.7吋。

預計發表日期將在9月8日，而據另一名日本爆料達人komiya的說法，iPhone 12系列的開賣時間將分為兩梯次，第一梯次開放的機型是iPhone 12、iPhone 12 Max，預購時間為10月2日，出貨時間為10月9日；第二梯次iPhone 12 Pro與12 Pro Max預購時間為10月16日，出貨日為10月23日，等於中間間隔了約半個月的時間。

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