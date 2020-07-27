還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

▲iPhone內建鍵盤有許多實用小功能。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iPhone內建的輸入法有許多相當實用的小功能，不僅可以加快打字速度，還可在即時通訊中添增聊天的趣味性。

1. 還原輸入

大部分果粉都知道，用iPhone打錯字或不小心把已輸入的文字刪除時，我們可以透過「搖晃」iPhone來還原輸入，不過這個動作在公共場合做對部分用戶來說可能過於高調，事實上還有別的方法，即「三指點擊」。

三隻手指點單次點擊螢幕後，將會顯示出一列工作欄，從左至右分別為還原、剪下、複製、貼上、重作。若三隻手指點同時「向左滑動」則可直接執行「還原」的動作，「向右滑動」則可執行「重做」，無須再費力地地搖晃手機了。

▲三指輕點螢幕可叫出控制列。（圖／記者王曉敏攝）

2. 輸入大寫字母

再英文輸入法中，用戶可點擊左側的「⇧」符號，來輸入單個大寫字母，若想要持續輸入多個大寫字母，則可快速點擊「⇧」符號兩次，屆時該箭頭符號下方將出現一條橫線，即可持續輸入大寫字母了。

▲箭頭下方出現底線即可持續輸入大寫字母。（圖／記者王曉敏攝）

3. 顏文字

在表情符號（Emoji）成為主流以前，「顏文字」是我們在通訊時最常使用來輔助情緒的符號。事實上，蘋果的鍵盤已內建許多常用的表情符號，只要在輸入法中點選左側的「123」後，再點進「#+=」，即可在空白格上方看到「^_^」的按鍵，進入後即可看到許多蘋果內建的顏文字。

▲iPhone內建許多顏文字。（圖／記者王曉敏攝）

4. 自訂快速輸入

用戶可透過iPhone內建鍵盤的「替代文字」功能，來更快速地輸入內容。開啟【設定】→【一般】→【鍵盤】→【替代文字】，即可進入替代文字的頁面，點選右上方「+」符號則可新增。

新增替代文字的頁面上用戶要輸入的內容分為「字詞」及「輸入碼」，將字詞設定為「笑哭臉」、輸入碼設定為「ㄏㄏㄏ」時，當輸入「ㄏㄏㄏ」，鍵盤上方的建議即會出現「笑哭臉」符號。

此功能活用可替代許多打字工作。舉例來說，用戶可以設定「地址」的替代文字，以輸入「地址」兩字來替代完整的地址。

▲替代文字可完全由用戶自訂。（圖／記者王曉敏攝）