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「疫苗國家隊」進度落後　衛福部急編預算外購1500萬劑

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲美國開發的新冠肺炎進入臨床實驗最後階段。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

美國生技公司研發的新冠病毒疫苗27日進入臨床實驗最後階段，可望在年底推出。衛福部證實，我國已向其他國家提出採購計畫，預計編列135億元，購買1500萬劑疫苗，供民眾施打。國民黨立委蔣萬安憂心，國外疫苗開發完成後，各國屆時勢必先供應國內，台灣恐面臨「有錢有買不到疫苗」的窘境。

目前國內研發疫苗之廠商國光生技、高端及聯生藥目前尚未進入人體臨床試驗，進度對落後歐美國家。衛福部說明，疾管署目前規劃購置1500萬劑，每人1劑約可涵括60%人口，其中包含疫苗、接種處置及疫苗配送與管理等費用核估約需135億元，並已列入嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加經費需求。

關於國內疫苗開發，衛福部說明，食藥署與CDE已啟動滾動式審查，除即時提供法規、製程、藥毒理及臨床等諮詢，並機動性針對個案召開諮詢輔導會議，同步進行技術性資料審查，食藥署與CDE主動追蹤廠商研發進度，了解其研發規劃與期程，必要時亦可赴廠輔導，期能儘早核准有效安全的疫苗提供國人使用。

蔣萬安表示，相較於美國動輒拿10億美金以上金額挹注疫苗研發實驗室，政府對國內疫苗研發並未積極處理，他憂心，國外疫苗開發完成後，各國屆時勢必先供應國內，台灣恐面臨「有錢有買不到疫苗」的窘境。

衛福部長陳時中24日表示，已經編列135億為國內廠商研發疫苗獎勵金、購買疫苗經費，政府也會與國內本土研發廠商共同承擔快速上市的風險，目前還在接洽於世界衛生組織（WHO）平台上或個別大廠購買疫苗。

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