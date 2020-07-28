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8/1起開放外籍人士來台就醫　林奕華：不應拿醫療成就當大外宣素材

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▲▼外籍人士來台就醫 全民風險誰來扛 記者會 蔣萬安 林奕華 簡立建醫師 中華民國護理師護士公會全國聯合林綉珠常務理事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「外籍人士來台就醫 全民風險誰來扛」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

中央疫情指揮中心宣佈自8月1日起，開放外籍人士有條件來台就醫，引發強烈反彈。對此，國民黨立委蔣萬安28日召開記者會，質疑外國疫情還在延燒，為何要讓醫療人員冒著染疫風險，立委林奕華更直批，政府不應拿醫療成就當成大外宣的素材，要求衛福部說清楚，此次鬆綁是基於利益因素、外交壓力，還是單純為了大外宣。

中央疫情指揮中心宣布8月1日起，考量醫療無國界，基於醫療責任和道義，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，開放外籍人士「有條件來台就醫」，不排除中國、港澳人士，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件向衛福部提出申請來台就醫，政策宣布引發不少醫護人員強烈反彈。

蔣萬安指出，台灣疫情雖然控制得當，但昨天在台灣工作兩年半的泰國移工，回國五天後確診，疫情中心表示，若確認這是本土案例，防疫措施將要升級，如今衛福部還要再4天後開放外籍人士來台就醫嗎？

▲▼外籍人士來台就醫 全民風險誰來扛 記者會 蔣萬安 林奕華 簡立建醫師 中華民國護理師護士公會全國聯合林綉珠常務理事。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然此政策不排除中港澳人士，但蔣萬安質疑，各國對於疫情控制情況不同，對台灣人入境的態度也不同，是否都一視同仁對待？他也質疑，即便排除健檢、醫美等項目，但外籍人士所處本國醫療體系，是否真的完全無法處理？第一線醫護人員要因為外籍人士的醫療人權，承擔極高的風險嗎？

蔣萬安呼籲衛福部暫緩此政策，並應說明究竟哪些外籍人士、需要哪些醫療照護、預估多少人等細節，先與第一線醫護人員進行溝通、準備，勿貿然開放。

林奕華批評，國際疫情還沒趨緩，國內疫情也未平，不應拿醫療成就當成大外宣的素材，卻讓醫護人員在高風險下工作，她呼籲衛福部說清楚，現階段開放到底是基於利益因素、外交壓力，還是單純為了大外宣。

林奕華質疑，衛福部把醫療人權說得很好聽，若因經濟因素要開放，究竟是哪幾家醫院希望開放？她強調，衛福部不是經濟部，不應把醫療行為當成醫院振興紓困的方案，若是外交壓力，請說清楚是哪幾個國家對台灣醫療有這樣的期待。

 與會的醫勞盟代表簡立建醫師呼籲，開放外籍人士來台就醫應該以專案方式處理，嚴格把關人數，醫院不能以營利為目的，希望衛福部對外公布相關數據，別讓醫護人員擔心。他也擔心是否會成為防疫破口，衛福部應加強對於來台醫療外籍人士個案持續檢疫。

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