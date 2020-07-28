昔冠蓋雲集今破敗！花蓮教師會館閒置10年　地方期待浴火重生

▲花蓮教師會館已荒廢約10年，建築物最上端「國統大飯店」幾個字還高高掛著。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮吉安鄉北昌村建昌路上，有一棟似曾風華一時，而現已破敗多年的花蓮教師會館（原國統飯店），此處是國有學產基金於吉安鄉投資興建花蓮教師會館，當年工程經費3億8000多萬餘元，1996年7月完工，隔年辦理標租，由國統大飯店企業股份有限公司以7740萬元得標；國統時代，是觀光客、開會、蜜月的一時之選，做得有聲有色，許多中央首長如宋楚瑜等重量級人物都去過，可謂冠蓋雲集。

該建築物於1992年由當時省教育廳教師福利會，委託花蓮縣政府代為規劃興建，於1996年8月間完工取得使用執照；因興建草率，瑕疵甚多，而且生財設備不足，所以辦理標租作業不順利，空置一年，興建至出租更達六年，國統飯店花費鉅資加以修葺，並重新規劃、裝潢，才有可以經營的規模。

後因為教育部與國統飯店的產權爭議，終於在2010年停用後，2011年由教育部取回列管，轉型為公教會館，但多年來毫無建設也缺乏管理，形同「蚊子館」，許多牆面已明顯剝落、鋼筋水泥體也突出外露、環境雜亂如同廢墟般十分危險；雖有花農委託保全代為監管，但仍有許多監視器無法拍攝的死角，這也引發附近居民的安全及衛生問題，拖垮整體社區發展計畫。

北昌村長劉文賢表示，教師會館在這10年左右的廢置期間，曾有一位失智老人誤闖入荒廢的建物裡差點發生意外，經過地毯式搜索老人家才得以獲救，期盼教師會館能透過公所向中央溝通盡快活化整修完成，與對面北昌活動中心相互連結，不論是OT委外經營，還是整修後供民眾、社團認養使用，部分規劃為停車場等多元規劃，都是地方所樂見的結果。

▲建築物內部空無一物，閒置多年一看便知。

廢置了十年的花蓮教師會館，日前花蓮縣都委會通過公教用地放寬用途，除住宿外還可作為餐飲、社福及零售等用途，該變更案也提出二樓約五百坪做為回饋配套，後續將報請內政部都委會審議。

據了解，教育部為使公教會館更多元應用，經過花蓮縣都委會通過公教用地放寬用途後，擬將一樓變更成日間照護服務、閱覽室、會議室；二樓青創辦公空間、研習教室；三至七樓是200多間的出租套房，優先提供學生及公教人員月租使用。

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