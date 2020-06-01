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提供老年醫學評估　成大醫院高齡醫療照護中心揭牌　

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▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院1日於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。

▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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設於門診大樓3樓高齡醫學部門診旁的「高齡醫療照護中心」，入口即有明亮設計的入口意象標示，在掛號服務櫃台配備有大字體的掛號儀表板、電子血壓計及電動身高體重測定儀，內部設有衰弱肌少症及跌倒風險評估檢測區，以現代化儀器設備檢測四肢肌肉及脂肪含量等身體組成、電子握力計檢測雙手握力，及方便坐輪椅高齡者量測體重之輪椅體重計；此外，由跨專業的高齡醫事人員提供的高齡諮詢門診，有周全性老年醫學評估、門診整合照顧諮詢及高齡藥師諮詢等完整服務。

▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高齡醫學部盧豐華主任表示，台灣人口結構快速老化，高齡長輩常因多重疾病、疾病症狀表現不典型、疾病間的交互影響、多重用藥、看多科醫師、跌倒及功能退化的失能衰弱等問題，進而降低自尊與生活品質，並顯著增加死亡的風險及健保資源的頻繁使用，亟需有周全老年健康評估、衰弱肌少症的評估及跨專業合作照護，因此推動設立「高齡醫療照護中心」。

現場安排有高齡個案管理師及運動指導員，分別示範周全性老年醫學評估、高齡體適能，與肌少症及跌倒風險檢測示範，同時說明身體組成成分的檢測，讓與會者了解成大醫院高齡醫學部提供的高品質高齡醫療周全性照護服務，也為成大醫院未來老人醫院服務熱身。

▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院自創院以來就對高齡照護非常重視，於1988年6月開院之初就於內科部規劃設置老年科，並於1999年成立老年科病房，提供符合高齡者需要的整合住院照護服務；2017年開始在老年科門診提供周全性老年醫學評估諮詢服務。

有鑑於高齡照護的殷切需求，在向來關心老年醫學發展的韓良誠教授（成大醫學系兼任教授）的協助下，成大醫院積極規劃老人醫院的設立，並於2019年2月1日成立高齡醫學部負責高齡照護制度的建立、人才的培育與老年醫學教育的推展等，同年8月起於門診大樓3樓開立2個高齡醫學門診，並運用同樓層寬敞空間規劃高齡醫療照護中心，以便長輩看診時就近接受評估與處置。

▲成大醫院於門診大樓3樓之「高齡醫療照護中心」舉行揭牌儀式，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧豐華主任表示，成大醫院透過老年醫學專科醫師的專業與跨領域的高齡專業團隊合作，以一站式服務提供周全性老年評估與後續照護計畫介入，可以全面了解高齡長者在生理、心理、社會、經濟及功能上的問題，進而擬定整體性的照顧與治療計畫，幫助長輩除改善整體健康狀態外，也提升日常生活活動功能，以預防及延緩疾病所導致的失能，並減輕照顧者的負擔。

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