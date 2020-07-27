現實版「愛的迫降」！24歲染疫脫北者臥身荊棘田+手探地雷...漢江漂流7hr

▲金某2017年6月脫北，越過層層鐵網、荊棘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

24歲的脫北者金某19日「北漂」重返故鄉開城，遭北韓當局指控感染新冠肺炎。其實他在逃亡前曾上同為脫北者的女性好友金珍娥（김진아，音譯）所經營的Youtube頻道「開城婦女」（개성아낙）講述3年前的脫北過程。他表示，由於開城工業區遭關閉後維持生計困難，加上有聽覺障礙，使他在生活上失去一切希望，看到南韓燈火通明，才決心脫北。

金某6月26日時在該影片透露，原本他在開城工業區附近做生意，不料南北關係惡化使工業區被關閉，原本相當疼愛自己、在工業區任職的姑母頓時失去工作，舉家搬遷至鄉下生活，於是只能採藥草、挖金礦，但受耳疾影響，工作不順遂，人生頓時失去希望。

▲疑似為重返北韓的24歲脫北者金某。（圖／翻攝自주성하臉書）

2017年6月，他以自拋自棄的心境登上開城市郊的白馬山，在三天兩夜洗滌身心靈後，無意間在夜晚看到南韓金浦市燈火通明，於是下定決心，死前一定要逃離北韓，至南方開拓視野。

金某等待天亮後便走下白馬山、一路往南，低身爬過高壓電線、荊棘鐵網，折起路邊的樹枝碰觸腳邊的土地，深怕踩到地雷，臥身芒草田爬行3個小時，並用芒草田汙水旁發現的保麗龍與草繩做成救生衣。

▲金某回憶起三年前的脫北過程。（圖／翻攝自Youtube@개성아낙）

天黑後，金某跳下水，看到對岸（南韓）工廠燈火通明，於是在漢江出海口與下游漂浮共7個多小時，原本以為沒有被南韓軍人發現而深感絕望，最後卻漂浮至留島（유도，位於江華邑月串里），在自覺可能以成功越過軍事分界線後，才放聲大喊「救命」，終於受到南韓8名軍警的注意，最後被蓋上棉被、送上車。

金某也透露，來到南韓後，在醫院接受手術，成功治好耳疾，原本想將好消息告訴父母，卻想到父母仍待在北韓，不禁落淚、放聲痛哭。

▼金某的脫北過程猶如韓劇《愛的迫降》男主角李正赫在劇中的脫北情節

據悉，金某今年6月在住處性侵同為脫北者的女性友人，疑似恐懼身陷牢獄之災、欠債，加上長年思念待在北韓的父母、無法適應南韓生活，才決心「北漂」，17日開始與朋友進行路徑探勘，19日成功入境北韓。

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