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用泡麵騙進房！噁男侵犯弱女硬拗：互相喜歡　她怒喊「死變態」崩潰求助

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▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子利用女子有精神障礙，竟拿泡麵引誘對方與他發生關係，法官判刑3年4個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／雲林報導

男子阿坤（化名）入住康復之家，而他看上同是住民的女子小靜（化名），竟用泡麵、給錢以及儲值手機遊戲的方式，來引誘小靜跟他發生關係。直到小靜告知康復之家負責人，並痛罵阿坤「死變態」後，案情才因此曝光。法院審理後，判阿坤3年4個月徒刑。

判決指出，阿坤2018年12月初入住康復之家，知道小靜也同是康復之家的住民，且有精神障礙，認知能力較一般人低，但他竟利用此狀況，在2019年8月21日時，用給泡麵、金錢或是儲值手機遊戲來吸引小靜與他發生關係，並在同日晚間，在他房內性侵小靜得逞。

案經小靜告知康復之家負責人，全案才因此曝光。然而，阿坤到案後否認犯行，辯稱他跟小靜是互相喜歡，「她跟我討東西，我會給她，不是因為要發生關係才給她東西」等。

不過，法院在審理期間，康復之家另一名男住民出面作證稱，他曾多次看到阿坤跟小靜抱在一起親嘴、睡覺等，且阿坤知道小靜喜歡吃泡麵、玩手機，阿坤就多次買泡麵給小靜吃。另名女住民也表示，阿坤經常約她發生關係，但都被她拒絕，沒想到阿坤靜說，「我約你不盛，就去找小靜」，而小靜也曾告訴她，會與阿坤在阿坤房間發生關係。

此外，小靜在面對偵訊時指證歷歷，還痛罵阿坤，「壞蛋、死變態」，法官以此認定阿坤犯行，認為他未能控制自己的性慾，而犯下犯行，造成小靜身心受到一定程度的傷害，實在不可取，因此依乘機性交罪，判他3年4個月徒刑。

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