遭北韓控「生化武器」！南韓防疫當局怒駁脫北者「沒確診」：2友人皆陰性

記者羅翊宬／編譯

24歲的脫北者金某「北漂」重新入境北韓（朝鮮）開城市，遭北韓當局指控，經篩檢後疑似發現新冠病毒（COVID-19）；對此南韓當局強烈回應，表示先前金某並未被歸類在確診者或接觸者名單當中，其被列為親密接觸者的2名友人的篩檢結果出爐後，也確定為陰性。

▲南韓防疫當局說明，脫北者金某並未歸類在確診名單中。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

根據《韓聯社》，南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰皓（윤태호）27日在世宗市召開記者會表示，「昨日被媒體指名為染疫脫北者的金某，經確認後，並未被登記在保健福祉部電子計算系統的確診者名單，也未被歸類在已登載的接觸者名單中，依據我方的資料，無法確認其為新冠肺炎確診者。」

尹泰皓補充道，「根據推測後，其最常接觸的2名友人經過篩檢，結果全為陰性。」

▲疑似為重返北韓的24歲脫北者金某。（圖／翻攝自주성하臉書）

據悉，北韓官媒《朝中社》26日早晨報導，表示金某非法越過軍事分界線入境朝鮮（北韓），最高領導人金正恩獲報後下令即時封鎖開城。若金某真確診，北韓當局自傲的「零確診」防疫成績可能因此破功。

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