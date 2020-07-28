成都美國總領事館關閉　林杰偉莊祖宜夫婦拍影片寫臉書告別

▲美國駐成都領事館關閉。（圖／路透）



文／中央社台北27日電

美國駐成都總領事館今天閉館。總領事林杰偉錄製影片，以中文感性回顧自己30年來和 中國的緣分；妻子莊祖宜也同時在臉書發文，對引發的爭議表示雖有遺憾，但沒有必要刪改發文內容。

林杰偉（Jim Mullinax）的影片一開始，是美國駐成都總領事館上午閉館降下美國國旗儀式的畫面。隨後他以中文表示，自己很榮幸擔任總領事職務，並回顧30年前到四川師範大學學習，成都是他的「第二故鄉」。

他並細數自己過去幾年在成都的一些公私領域活動，最後表示自己「跟成都的緣分還會繼續」。

林杰偉2017年就任美國駐成都總領事，因為中國反制美國而在今天關閉成都總領館，領館人員及家屬將在未來30天內完成打包撤離中國。 他今天也在微信朋友圈上發布告別感言，開頭就說 「今天是悲傷的一天」，成都總領事館從1985年到2020 年已運作35年，相信將會找到「新方法」建立兩國人民 的友誼。

林杰偉的妻子、來自台灣的飲食作家莊祖宜近日受到媒體關注，甚至在中方要求成都美領館關閉後，許多中國大陸網友到其微博「出征」，謾罵他們為間諜。

莊祖宜晚間也在臉書發文表示，聽到成都美領館要關閉的消息後，首先想到的是：領館裡100多名的本地員工，從各部門專員到司機、警衛、打掃阿姨等，許多人在那兒工作了近30年，卻在一夜間失業了，不知接下來要何去何從。

她說，「我很慶幸他沒有在我和孩子的苦苦央求下堅持提早返美，不然之後面對關閉成都美領館的消息，我想他會愧疚終身」。

莊祖宜表示，很多人把焦點放在總領事夫婦身上，「近日社交媒體上謠言滿天飛，我過去的各種分享被翻來倒去的解讀，一些直率到堪稱莽撞的用字遣字自己看了也很遺憾，但我相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台」。

對於外界質疑她的一些不當言論，或是身為外交官家屬卻談太多有關丈夫行蹤的消息，莊祖宜感嘆，「我先生和美國政府從來不干涉也不理會我個人的言論發表 ，因為我不是公務員，不代表美國政府也不參與官方事 物（除了吃飯宴客）」。

她認為，自己理當有自由抒發個人想法，若有任何不當也由她個人全權負責。「畢竟我只嫁給了我先生， 沒有嫁給美國國務院」。

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