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拒絕長大！劇場工作者帶孩子看《小王子》　驚覺自己也曾是討厭的大人

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▲▼小王子，文學，名著。（圖／pixabay）

▲文學名著《小王子》問世至今，啟發無數大人與小孩，在成長的過程中別忘了保持初心。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

經典名著《小王子》自從問世以來，受到各國讀者喜愛，受到小王子故事啟發的人更是不在少數。身為劇場工作者同時也是表演藝術老師的宮能安，從2013年開始，即和課堂上的學生分享《小王子》的故事，藉由故事情節延伸到現實生活，包括距離孩子最近的校園霸凌，不論小孩大人都會遇到的情緒勒索，近來被社會關注討論的鄉民正義、性別歧視等議題，不知不覺給了這群國中生一個反覆思考和自我對話的機會。2016年更創作單人演說劇場《地球人遇見小王子》、巡迴超過500多場次，以經典的故事，喚起現場所有大人小孩的初心。

近來，回首一場場的演出，與許多學生因《小王子》一書而展開的奇幻旅程後，宮能安再度以自己的生活體悟、集結26篇作品成書，繼續努力以小王子澄澈的心，直面這個社會以及某些大人因刻板印象而造成的傷害。

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▲▼小王子，文學，名著。（圖／pixabay）

《致無法拒絕長大的我們》一書中，宮能安也誠實紀錄自己也曾經在教學現場「無意間」成為自己也看不起的大人。像是為了學生的成績在課堂上咆哮，讓他在下課、回辦公室的路上充滿罪惡感，因為，「我變成了我學生時代時最討厭的那種老師。」

宮能安剖析，「我們出生在一個擺脫不了數字的時代」，他也回想起成長過程中，長輩總喜歡把孩子和班上同學拿來做比較，像是「那個誰，他父母是從事什麼工作的？」、「他們家住哪區？」、「他在班上第幾名？」甚至孩子也會在面對長輩提問時，被淺移默化地改變，和同儕在討論他人時，也會有「他成績超好／爛的」的討論。

宮能安深刻反省，其實我們都是一樣的。「在當老師的那幾年，能接觸到的家長相較日常來得多，常常從家長們聊天對談中觀察到，有些父母聊起自己小孩的成績很好的時候，會以『不用擔心』來形容自己的孩子。相反地，當某些家長聊起家中成績不好的孩子，會出現類似以下的句子。」

「我們家那隻老么，我已經放棄了。」
「隨便我們家哥哥以後要幹嘛了。」
「我早就懶得念我們妹妹了，她愛幹嘛就幹嘛。」

宮能安直言，自己曾經也是那個被「隨便」、被「放棄」的人。他以自身經歷鼓勵所有現階段也被如此對待的孩子，「請用幾年或十幾年的時間去認識自己然後用力證明自己，成績不好也可以在這個社會有成就。……當一個人找到自己真正擅長或是極度有興趣的事情，都有可能讓我們開始走向屬於自己的成功。」

▲▼小王子，宮能安。（圖／時報出版提供）
《致無法拒絕長大的我們》
作者：宮能安
出版社：時報出版
出版日期：2020/06/23
ISBN：9789571382425

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