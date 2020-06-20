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別等復航了！用「另類旅遊書」認識日本　豊臣秀吉「最愛賞櫻點」先幫明年排起來

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▲▼醍醐寺的賞櫻人潮。（圖／時報出版提供、圖片來源ﬂickr）

▲醍醐寺的賞櫻人潮。（圖／時報出版提供、圖片來源ﬂickr）

記者萬玟伶／綜合報導

飛往日本的航線復航遙遙無期，旅遊狂熱者該怎麼抑制想旅行的心呢？不如就趁這段時間，停止follow日本美食、旅遊、時尚等最新資訊，轉而好好瞭解當地的人文歷史，未來再度踏上日本的土地，或許會有截然不同的感動！

曾出版《和食古早味》、《東京歷史迷走》的胡川安，這次將焦點聚焦在歷史的大舞台「京都」，把京都千百年來形塑的歷史、交通、精神信仰、四季散策與飲食，都一一爬梳剖析，要讓京都愛好者更深入了解這座城市。

請繼續往下閱讀...

雖然櫻花花期已過，但在了解京都人最推的賞花景點後，現在就把明年的花季行程先排起來！在胡川安的京都探訪下，發現不少京都人表示，「如果在京都，只看一次櫻花，就到醍醐寺吧！」實際到醍醐寺走一遭的他，看過一次的確難以忘懷。擁有千年歷史的醍醐寺是京都著名的文化遺產，過去也以盛大的櫻花景，吸引曾是日本最高統治者的豊臣秀吉。

豊臣秀吉愛醍醐寺櫻花的程度，可謂相當著迷，胡川安提到，「秀吉第一次拜訪醍醐寺之後，就喜歡上這裡的景色，打算將這片山林植滿櫻花，從近江的大和山城引進七百株櫻花樹，品種包含枝垂櫻、染井吉野、山櫻和八重櫻……等，並且在醍醐寺內建了八座風格各異的茶室，邀請妻妾、公卿和大名們一同參與盛會。」

▲▼日本,賞花,賞櫻,豊臣秀吉,京都歷史迷走,胡川安,時報出版（圖／pixabay）

▲賞花在日本是歷史悠久的活動之一，但最初賞的是梅花，並非賞櫻。（圖／示意圖／pixabay）

最後一次賞櫻之旅前，「秀吉為了準備到醍醐寺賞櫻，動員了大量的人力和財力，或許知道自己的日子所剩無多，希望人生的最後一個春天，能夠看到最為絢爛的櫻花。京都近郊的醍醐寺，在秀吉的時代並不好到達，抱病的秀吉為了確保櫻花的景觀，來來回回視察場地七次，以確保開花的美景和他腦海中所想像的一樣。」而就在豊臣秀吉賞櫻後的半年，他也以享年六十三歲的年紀，向櫻花和這個世界告別。

胡川安在新書中也指出，過去豊臣秀吉打造的「花見」盛會雖然如今已無法復見，「但京都人每年仍然以行動記住那場盛會，在四月的第二個星期日，盛開的櫻花將醍醐寺染上緋紅的顏色時，舉辦『花見行列』以回憶那消逝的櫻花，扮演秀吉的人每年由京都各行各業的名人擔綱，上百名身著當時華服的男女重現當年的花見行列。」

當年豊臣秀吉的賞櫻活動，從文化史的角度來看，其實別具意義。胡川安表示，「以往日本賞花的主角是從中國傳入的梅花，在日本至今仍有不少賞梅的地點。」然而豊臣秀吉卻「櫻花和一系列的活動，重新詮釋了日本文化的主體性。」再者，「櫻花取代梅花即是秀吉努力的成果，他大費周章地讓賞櫻成為一種文化特質，可能不只是單純的賞櫻而已，或許多少在心理層面之中有點『去中國化』的意味，樹立日本文化的特質。」

▲▼日本,賞花,賞櫻,豊臣秀吉,京都歷史迷走,胡川安,時報出版。（圖／時報出版提供）

《京都歷史迷走》
作者： 胡川安 
出版社：時報出版
出版日期：2020/06/09
ISBN：9789571382005

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