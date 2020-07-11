　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！職場電子郵件15個潛規則大公開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼電子郵件，E-mail，寄信，Gmail，G-mail。（示意圖／Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk／取自免費圖庫Unsplash）

▲在職場上用電子郵件有許多「眉角」，其中包括「不要隨便回覆所有人」。（示意圖／Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk／取自免費圖庫Unsplash）

文／基姆‧佐勒(Kim Zoller)、凱芮‧普雷斯頓(Kerry Preston)

摘自／時報出版《16個會後悔的溝通方式》

「從很多角度來看，電子郵件都是無與倫比的溝通工具。然而，電子郵件卻無法取代面對面的交流。」──比爾．蓋茲

請繼續往下閱讀...

在每場研討會上，我們都會請學員說出工作中有哪些事情會惹惱他們。近來，大多數人的回答都跟科技有關（像是電子郵件、語音訊息等問題）。這些先進的溝通方法儼然已成為我們聯繫彼此的非正式管道，幫助我們快速傳達訊息。然而，儘管科技改變了人們看待溝通的方式，卻沒有改變人們收到訊息時的反應模式。

在當今繁忙的商業環境裡，時間已成為一項昂貴的商品。像電子郵件和語音訊息這類有助於節省時間的工具，可以幫助我們加快溝通的速度。要知道，使用這些科技溝通，比較不那麼正式，你必須格外留意：一旦溝通變得太不正式，可能會大幅降低你的效率。此外，請切記一點，只要是在溝通，無論何時、無論用什麼方式，你都在建立印象。因此，你必須時時確保自己給人的印象是正面積極的！

有些溝通方式比較常用，有些則不然，例如電子郵件就比傳真更為普遍。重要的是，無論透過哪一種方式，都應該要以最專業的做法來進行溝通，以維持我們的高度專業。

聽聽別人怎麼說

最近，一位客戶告訴我們，他有個同事遭到公司解聘，因為他不小心將一則極為粗俗的笑話發送給他郵件聯絡清單上的所有人。不幸的是，該清單上還包括客戶以及公司的執行長。另一位客戶則告訴我們，他們公司有人向同僚發送了一則訊息，裡頭用英文大寫字體寫著：「我要你馬上到辦公室來見我。」發送訊息的人其實只是想要找人來腦力激盪，一同討論當天稍晚將由他主持的會議。然而，收件人卻以為寄件人非常生氣、想要責怪他。這起事件後來花了一整天的時間才平復下來，當事者的情緒也才獲得緩解。如此寶貴的時間就這樣白白浪費掉了！─「形象力學」培訓師

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲曾有案例是誤將信件發送給「所有人」而慘遭解聘。（示意圖，非當事人／pakutaso）

非問自己不可的關鍵問題

▨ 我想要傳達什麼訊息？

▨ 什麼樣的事情會惹惱我？（通常，會惹惱你的事情也可能會惹惱別人。）

▨ 收件人能否理解我訊息裡的含義？

如果你覺得你要留的語音訊息或是要寫的電子郵件可能會遭到誤解，請在發送前，先給別人過目或是聽聽看，讓他們給你回饋建議。

電子郵件

1. 如果你有急事要聯絡，或是有事要立即決定，最好直接跟對方見面談，或是打電話給他。

2. 不要寫下任何情緒性的字眼，或是你事後可能會想撤回的文字。如果你不確定，請重讀三遍。

3. 不確定的電子郵件先放到草稿匣裡，等一小時後再回來重新讀一遍；這麼做可能會讓你產生不同的觀點。

4.電子郵件無法取代親手寫的卡片。

5. 每天查看你的電子郵件。

6.在發送任何郵件之前，請務必校對內容、檢查你的錯字和文法。

7. 將電子郵件的目的寫在主旨欄裡，並把你想要採取的行動寫在第一行或第一段裡。

8. 除非跟所有人相關，否則不要選擇「回覆所有人」。

9. 你的電子郵件必須簡短扼要。

10. 如果你要傳送的訊息跟前封郵件內容無關，請不要按下「回覆」的選項。換言之，要處理新主題時，請撰寫一封新的郵件。

11. 在郵件中使用全部英文大寫字母時要格外小心。全部大寫字母的內容，讀起來多半會讓人覺得你在大吼大叫！

12. 把郵件轉發給通訊錄裡的所有人並非明智之舉，除非你確定所有人都需要收到這則訊息。

13. 傳送笑話郵件給業務往來的對象是不恰當的，而且欠缺專業性。

14. 要給收件人足夠的時間回應。

15. 了解或是建立你們公司／部門的電子郵件文化，亦即收到信件後要在多久時間內回覆才算是符合期望。善意提醒：身為公司／部門的領導者，你有必要建立電子郵件的文化和期望。請記住，私人時間不受公事干擾，才會讓員工在工作時更有動力。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲在職場使用電子郵件、社交媒體都有「潛規則」。（示意圖，與當事人無關／翻攝PAKUTASO）

所有社交媒體

以下原則可以幫助你在所有社交媒體平台上建立良好的品牌和聲譽。

1. 你所張貼的照片必須是你身邊任何人看了都不會有問題的，這當中包括你的父母、孩子、老闆、同事和客戶。

2. 任何在商業場合裡會被視為不當的行為舉止，千萬別做。

3. 請記住，會關注你社交檔案的人不只是你的朋友。說不定未來哪一天有個大好的工作機會，卻因為你多年前的一則發文而受到影響。

4. 每則留言都應該合乎情理。

▲▼16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》，作者基姆‧佐勒(Kim Zoller)、凱芮‧普雷斯頓(Kerry Preston)。「你可能不會因為有禮貌而讓別人記住，但你肯定會因為不禮貌而讓別人記住。擁有28年培訓經驗的人際溝通雙權威聯手，教你從「錯誤」的角度切入，善用交涉技巧，就能左右逢源！《財星》500大企業教練╳培訓超過20萬人才，教你避開說話地雷區，善用溝通技巧，打造職場軟實力。」

ET快訊
「婆媽御用神物」超毒！驚人成分曝光　醫：致癌風險極高
新北驚傳砍案！男持水果刀殺妻「割頸10公分」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！職場電子郵件15個潛規則大公開

史上最晚「7月颱」？台北破天荒最熱6月　氣象局曝颱風發展「關鍵時間」

3歲娃賣檳榔罵客人「X！」　鐵人嬤嚇到…再好賺她都收攤

「蟋帥君」代表北上行銷台南新化　黃偉哲：邀請民眾來趟小鎮之旅！

「一條龍阿伯」不改身份證字號了　婉拒市府美意...親揭背後原因

渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

新冠肺炎若空氣傳播　莊人祥：室內社交距離1.5公尺可能不足

雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

太惡劣！冒名訂餐萬元嫁禍台南流浪動物協會　志工悲嘆：要我們做不下去？

影／災情遍布全球！Spotify「一開就閃退」...用戶崩潰+1

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

婦人超商冰櫃「放物品」遭當垃圾　不滿怒飆髒話嗆民眾：什麼垃圾？

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！職場電子郵件15個潛規則大公開

史上最晚「7月颱」？台北破天荒最熱6月　氣象局曝颱風發展「關鍵時間」

3歲娃賣檳榔罵客人「X！」　鐵人嬤嚇到…再好賺她都收攤

「蟋帥君」代表北上行銷台南新化　黃偉哲：邀請民眾來趟小鎮之旅！

「一條龍阿伯」不改身份證字號了　婉拒市府美意...親揭背後原因

渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

新冠肺炎若空氣傳播　莊人祥：室內社交距離1.5公尺可能不足

雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

太惡劣！冒名訂餐萬元嫁禍台南流浪動物協會　志工悲嘆：要我們做不下去？

影／災情遍布全球！Spotify「一開就閃退」...用戶崩潰+1

CNN：新肺死者幾乎每個臟器都出現「血栓」　微血管裡也有

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！全身芒果渣坐全聯外…網看完氣炸

楊丞琳撒嬌慶生「想你了」　李榮浩3字回應...網友都心疼了！

覆艇她狂叫救命！陸戰隊2士官落水還清醒　第一時間喊「先救女生」

中職／兄弟拚今天拋黃彩帶　防禦率王黃恩賜戰富邦陳仕朋

全美將近「一半人口」失業　急需創造「3000萬」個就業機會

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪臉書開嗆：XX黨千秋萬世、永續執政

王浩宇被告發文討拍　宅神狠酸「又崩潰了」...顏寬恒一個字無奈回應

村上隆攜手Hello Kitty甩破產危機？與LV熊貓齊賣萌　狂吸10萬粉絲

2024總統大選誰參戰？　政壇「章魚哥」直言：會有3個半...柯P命苦

生活熱門新聞

史上最晚7月颱？氣象局曝颱風發展關鍵時間

3歲娃罵客人「X！」　鐵人嬤嚇收攤

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

台中4同事集資1200！爽中30億

一條龍阿伯嫌麻煩　不改身份證字號了

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

區間車上一盒筆爆熱論　內行人一看驚呆

北一女學渣曝3讀書祕訣 半年考上台大

她罹癌「拿掉子宮」遭婆婆辱：不是女人

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」！網怒了

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

陶朱隱園億元實品屋將公開　參觀先審「人品」

同事酸「年薪幾十萬才吃」　她傻：吃爭鮮錯了嗎

更多熱門

相關新聞

「有刺雞湯」開示：EQ高低不重要

「有刺雞湯」開示：EQ高低不重要

在生活中，人們愈來愈頻繁地提到「EQ」這個詞。「高EQ」已經取代了誠信、聰明、忠厚等優良特質，成為對一個人的褒獎；「低EQ」也已取代了狡猾、市儈、愚蠢等缺點，成為對一個人的低評價。也就是說，個人的評價標準被「EQ」壟斷了。

美劇誤導以為陌生人「透明易懂」

美劇誤導以為陌生人「透明易懂」

家庭主婦也會失業！世上沒有穩定工作

家庭主婦也會失業！世上沒有穩定工作

別等復航了！今年先用「另類旅遊書」認識日本

別等復航了！今年先用「另類旅遊書」認識日本

潑冷水都是學渣！神級人物根本不理你

潑冷水都是學渣！神級人物根本不理你

關鍵字：

時報出版書訊電子郵件

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

身分證亂填A123456789　害他信用破產

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

快訊／「穆川申」發女警M字腿照！真警上門逮人

科技海綿「其實超毒」！驚人成分曝...致癌風險高

快訊／新北男持刀砍妻「割頸10公分」！水果刀劃肚子送醫

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

多次打槍黑男！文化大學校終於露臉

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面