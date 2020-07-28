宣導農民不要露天燃燒觀念　嘉義縣巡迴廣播車開進村里廟口

▲嘉義縣環保局加強農民不要露天燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一期稻作進入收成期，嘉義縣環保局為加強農民不要露天燃燒觀念，啟動「勿露天燃燒巡迴廣播車」，前進村里廟口、社區活動中心與民眾近距離互動宣導，提醒露天燃燒不僅污染空氣，影響自身健康，嚴重者可能造成交通事故。環保局統計，今年已查獲25件違規的行為人，都已告發處分。

▲露天燃燒巡迴宣傳廣播車前進阿公阿媽聚集的廟埕宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）



環保局表示，為降低露天燃燒陳情案件，環保局透過空中科技化查核及陸地巡查通報，雙管齊下。空中部分有飛行距離達7公里的空拍設備，24部制高點遠端監視器與1部縮時攝影機，搭配衛星遙測火點監測平台，全面監控；陸地部分，建立燃燒熱點區域，加強巡查，結合社區、學校及志工巡守隊即時通報群，立即通報，立即處理，並配合地籍查詢約詢地主到局說明，3年來露天燃燒陳情案件已大幅減少19.2%。



環保局長張根穆提醒民眾不要違法露天燃燒，配合政府相關空污防制政策，尊重民眾的呼吸權，露天燃燒經查獲屬實，依空氣污染防制法規定，行為人處1200元以上10萬元以下罰鍰，違反者為工商、場者，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。



另外，露天燃燒除了違反空氣污染防制法影響空氣品質，將無法請領農糧署以收購公糧價格補助，甚至會導致視線不良而危害行車安全，涉及「社會秩序維護法」問題也有相關罰則，請民眾與農民不要露天燃燒，共同維護環境品質。

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