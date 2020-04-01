無人空拍機出動　台南露天燃燒空污無所遁形

▲台南市環保局出動無人空拍機支援地面稽查方式，迅速拍到一處樹叢內有露天燃燒的火光，通報稽查人員當場查獲露天燃燒的行為人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民眾陳情台南市安南區安吉路、海佃路附近產業道路，每晚均聞有燃燒異味，台南市環保局出動無人空拍機支援地面稽查方式，迅速拍到一處樹叢內有露天燃燒的火光，馬上通知地面稽查人員前往，當場查獲露天燃燒的行為人，除命行為人立即滅火外，依違反空氣污染防制法告發，依違規情節最高可罰10萬罰鍰。

市長黃偉哲說，科技管理的技巧日新月異，台南市政府已責成各局處在市政管理、科技驗證、就業機會等面向積極運用，並要求相關局處建立種子教官、培訓自有人才，研擬精進查緝作為，除劃定高潛勢棄置熱點並強化巡查之外，更運用科技辦案手段如衛星影像、無人飛行載（UAV）及地理資訊軟體（GIS）等科技工具收集不法棄置行為資訊，遏阻不法環保犯罪行為。

環保局長謝世傑進一步說明，露天燃影響空氣品質，危害市民朋友的健康，近來利用UAV無人飛機擴大巡視範圍，結合露天燃燒陳情熱區重點巡查，大大提高稽查露天燃燒的效率，呼籲市民朋友勿存僥倖，抓到一定重罰；且UAV無人飛機不僅可抓露天燃燒，亦可搭載紅外線熱顯像儀（FLIR）、微型感測器執行工廠違法偷排稽查，強力守護大台南空氣品質。

環保局表示，民眾露天燃燒陳情時往往只聞到異味，卻無法即時告知稽查人員確切燃燒位置，加上風向及燃燒的熱氣導致上升氣流將異味帶往上空後再下沉等綜合因素，會增加稽查的困難度，像本案行為人更選擇隱逸的樹叢中，加上天色已昏暗無法透過煙流鎖定燃燒地點，所幸無人機的使用，大大減少稽查難度。市民朋友如有發現相關環境公害，可撥打公害陳情專線:0800066666，讓環保局稽查人員第一時間為民眾服務。

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