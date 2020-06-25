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崑大環工系校友張根穆任嘉義環保局長　獲頒第14屆校友傑出成就獎

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▲現任嘉義縣環保局局長張根穆即畢業校友，獲頒第14屆「校友傑出成就獎」，在「社會服務類」獲得肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現任嘉義縣環保局局長張根穆即畢業校友，獲頒第14屆「校友傑出成就獎」，在「社會服務類」獲得肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成立逾30年的崑山科技大學環境工程系，培育許多優秀人才，在各行各業均有傑出成就與表現，現任嘉義縣環保局局長張根穆即畢業校友，他今年出席108學年度畢業典禮，獲頒第14屆「校友傑出成就獎」，在「社會服務類」獲得肯定，師生備感驕傲。

張根穆局長為環工系87年二技畢業校友，畢業後考上成大環工所攻讀碩士學位，專攻空氣污染，後獲得全國性公務人員考試及格、環境工程技師及格，歷任桃園縣政府水務局科長、環保局科長及環保署科長。於行政院環保署擔任科長期間，當選過模範公務員，擔任桃園市環保局水汙科科長期間，爭取環保署約3億元預算興建，全國最大規模處理汙水量（30000CMD）之礫間接觸氧化工程，相當優秀！

▲現任嘉義縣環保局局長張根穆即畢業校友，獲頒第14屆「校友傑出成就獎」，在「社會服務類」獲得肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張根穆局長後來進一步攻讀中原大學土木工程系環境工程組博士學位，也順利畢業，他從地方環保局的歷練到中央單位環保署，具備完整的經歷和訓練資歷完備，學經歷豐富，於2019年榮任嘉義縣環保局局長一職，督導台糖岸內畜殖場，成為全國第1場完成廢水全回收再利用及零排放的台糖畜殖場。他是環工系系友首度以文官體系榮任首長，更獲得嘉義縣縣長翁章梁肯定，表示張根穆局長是他經多人面試後選出的優秀人才，期許未來能為嘉義縣的土地與環保工作一同努力。

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▲現任嘉義縣環保局局長張根穆即畢業校友，獲頒第14屆「校友傑出成就獎」，在「社會服務類」獲得肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）
崑山科大環工系是培育國內環境保護人才的重要搖籃，設立30多年來，畢業學生逾數千人，碩士班畢業人數則有數百人，系友遍佈產、官、學、研各界，多人擔任政府或企業界要職，量多質精的產業界人才備受肯定，畢業生不論參加各種考試、就業、創業或出國深造，均有傑出的表現。

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