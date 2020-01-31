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空品不良　鎖定露天燃燒陳情熱區強力取締捍衛民眾健康

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▲台南市環保局鎖定露天燃燒，強力取締捍衛民眾健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局鎖定露天燃燒，強力取締捍衛民眾健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日台灣西半部近乎微弱西北風到無風狀態，導致大量污染物滯留，加上海峽微弱的西北風，引進中國華南沿岸的境外污染，空氣品質持續不佳期間，建議敏感族群配戴口罩防範或減少外出，台南市環保局同步啟動應變措施，加強取締污染行為。

環保局經統計去年10月至今年1月份，露天燃燒陳情件數，達2019年度陳情件數的45％，由於露天燃燒除了空品質變差外，也會因能見度變差造成行車危害，甚至可能引起更大的火災而造成生命財產上之傷害，環保局針對露天燃燒熱區已安排加強稽查，經查獲可依違反空氣污染防制法第32條第1款告發，最高可裁罰10萬罰鍰。

環保局表示，秋冬季因氣候乾燥且逢冬季旱作收穫、果樹修枝等農耕需要，是露天燃燒的高峰，進一步分析露天燃燒案件發現，其中安南區、善化區、安定區、西港區、佳里區、將軍區近1個月明顯增長近1倍的露天燃燒陳情，稽查結果多為胡麻、玉米秸稈露天燃燒及過年前市民整理居家環境落葉、雜草貪圖方便逕行露天燃燒，已將上述露天燃燒陳情熱區列為稽查重點，且同步配合「飛鷹計畫」科技無人機的運用，採陸空同步聯合進擊方式，使露天燃燒無所遁形。

市長黃偉哲指出，在講求循環、環保、永續的生活模式，露天燃燒可以有更多、更好的替代方案懇請市民朋友一同努力，像是枯枝落葉現地切碎翻耕提高土壤有機質，或製作稻草蓆實覆蓋裸露地減少揚塵並抑制雜草生長，落葉堆肥促進植被生長或製作衍生性燃料等等；不僅友善環境也兼顧台南市空氣品質，可謂一舉數得。

環保局表示，2019年全年露天燃燒裁罰總計113件，裁罰金額達154萬元；去年10月至今年一月已裁罰28件、計3萬6000元，針對露天燃燒熱區，環保局除加派人員稽巡查外，近年更是利用科學儀器（UAV無人飛機）擴大巡視範圍，抓到露天燃燒將重罰，呼籲市民朋友勿存僥倖，違法露天燃燒污染空氣，共同守護大台南環境品質。

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