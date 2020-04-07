清明連假萬人湧入阿里山　觸發國家級警報防成疫情破口...園區大消毒

▲嘉義縣政府針對清明人潮聚集熱點進行大消毒。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假時，嘉義縣政府針對中央公布國家級警報景點阿里山森林遊樂區進行重點式環境消毒作業並向民眾宣導防疫觀念，累計到4月6日消毒面積已達12萬5333平方公尺，宣導人數約5000人。

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阿里山正值櫻花盛開季節，縣長翁章梁表示，接到中央防疫指揮中心公布嘉義縣阿里山園區為疫情國家級警告後感到憂心，立即通知環保局與阿里山公所進入「實戰」狀態，除將園區內人潮聚集處徹底消毒外，更加強園區內公共空間，如：門把、扶手等容易接觸人體表面設備，避免病毒細菌蔓延形成防疫漏洞。

嘉義縣政府配合行政院環境保護署，3月25日在18鄉鎮市同步組成防疫消毒大隊，成立起每天由環保局與公所清潔隊持續為村里社區與重點觀光景點進行消毒作業。

環保局長張根穆指出，本次連假上山賞櫻人數高達1萬人，從第一線工作同仁回報訊息中，仍發現許多遊客未戴口罩便外出旅遊，極有可能成為密集群聚的防疫破口，環保局與公所清潔隊已盡最大能量進行園區內消毒工作，但防疫除政府努力，更需要民眾積極配合。

張根穆提醒，非常時期民眾出門務必戴口罩，減少觸摸公共空間內的物品，隨身攜帶乾洗手與酒精消毒，才能使防疫效能全面到位。

翁章梁呼籲，嘉義縣為國內著名觀光縣市，歡迎全國民眾在不能出國時刻，選擇來「嘉」走走，但出門旅遊自我防疫裝備務必攜帶齊全，社交場所更要保持「安全」距離。

翁章梁說，嘉義縣政府將努力撐住疫情防衛線，民眾需留意個人是否出現發燒或呼吸道症狀，如有不適，應立即就醫並配合相關檢驗程序，防疫不鬆懈，全嘉一定罩得住。

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