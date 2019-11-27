維護空氣品質　UAV同步聯合稽查減少露天燃燒　

▲▼ UAV同步聯合稽查，減少露天燃燒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣環境保護局27日協同嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣南區五縣市與行政院環保署南區環境督察大隊，同步啟動南區縣市露天燃燒空拍機共同聯合稽查作業。嘉義縣環保局出動2台空拍機空拍巡查轄內高鐵沿線露燃好發區域，執行空拍稽查面積286公頃，以強化空品不良應變作為。



環保局長張根穆表示，每年10月至隔年4月期間為空氣品質不良季節，環保局為提升空氣品質不良應變成效，嘉義縣境內除配置空拍機外，另外還有8部遠端監視器及1套移動式攝影機，搭配衛星遙測技術，並結合環保局稽巡查小組及社區環保義工、地方巡守隊等，組成全方位陸空稽查團隊，全面監控境內火點，108年迄今已查獲372處露天燃燒點，告發62件，強化改善空氣污染的決心。



嘉義縣環保局呼籲，10月開始因應二期稻作收割，且嘉義縣位於中南部區域易發生擴散不良情形，為減少露天燃燒事件污染空氣，環保局已成立15人巡查小組，掌握轄內露天燃燒好發區域加強巡查。



27日由環保署與南區六縣市UAV飛鷹同步聯合稽查，展現出中央與地方合作抗空污的決心，請民眾勿存僥倖心態，違規露天燃燒稻草，不僅害人不利己，如經查獲，農民和地主皆會被依空氣污染防制法裁罰。

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