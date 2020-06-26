林鐵及文資處形象影片　「林鐵之心」感受林鐵人堅毅及溫暖

▲道班人員搶修鐵路。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)成立2週年慶，當天晚上8時將串聯多家粉絲專頁，共同首播林鐵及文資處首支形象影片-「林鐵之心」，讓大家從「心」感受林鐵人的堅毅及溫暖。

▲退休司機教授駕駛技術。（圖／林鐵及文資處提供）



2018年7月1日成立的林鐵及文資處，專責營運阿里山林業鐵路，然而林鐵從1912年通車迄今，有許多默默守護林鐵的人，用生命撐起林鐵的榮耀，他們是林鐵的心臟，是鼓動林鐵的最大動力，因此首支形象影片特別獻給這些「林鐵人」。

▲冷冽的天氣，道班人員朝巡。（圖／林鐵及文資處提供）

有別於一般影片多以拍攝阿里山林業鐵路沿線景觀為主題，林鐵及文資處以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，透過「人」凝聚形象精神，因此拍攝團隊花費近一年時間，深入瞭解阿里山林鐵運、工、機務的工作內容，透過不斷的觀察訪談，拍攝出林鐵人的日常。豪雨致災，戮力搶修通車的認真、家庭日面對家人的鐵漢柔情、羞赧仍掩蓋不住對林鐵服務的使命感及榮耀感、沿線居民對於林鐵的期待等畫面，全都收錄在「林鐵之心」。

▲站務人員服務旅客。（圖／林鐵及文資處提供）



阿里山林業鐵路因為地理環境因素，維護相較其他鐵路艱難，更需仰賴手作技術，然而在艱難的工作環境，所流汗水都一點一滴構築了阿里山林業鐵路的價值。因此林鐵及文資處希望透過「林鐵之心」，讓社會大眾在搭乘林鐵的過程，除了體驗百年文化資產的魅力外，也能體會林鐵人的認真及用心，讓更多人共同加入守護這條鐵路的行列，讓阿里山林業鐵路邁向下個百年。

▲駛入北門的最後一班列車。（圖／林鐵及文資處提供）



林鐵之心首播日期：7月1日晚上8時。

首播粉絲頁：

阿里山林業鐵路及文化資產管理處https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan/

隨手拍都是美照