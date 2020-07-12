厚唇哥埋伏…隨機掏鳥噁問：有看過這個嗎？　2女慘遭「壓地抓胸」爆哭

▲蘇男2個月內接續以相同手法，隨機對路過女子猥褻。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名蘇姓男子2017年間分別於11月、12月接續對2名女子小君（化名）、小睛（化名）猥褻得逞，兩次手法皆如出一轍，先躲一處埋伏，再突然現身當著小君、小晴的面前自慰，並趁機襲胸，隨即逃離現場，直到2女報警後，才揭開蘇男狼行。對此，高等法院日前依強制猥褻罪，判蘇男1年3月，全案可上訴。

判決指出，2017年11月11日晚間蘇男躲在橋頭涵洞階梯處，見小君迎面走來，先是假裝問路，問完下秒立刻掏出生殖器，邊撫摸邊稱「妳有看過這個嗎？」，而小君嚇到未能及時反應時，蘇男還強行襲胸，將小君整個壓制在地，摸完小君胸部後，隨即鬆手離開現場。

結果過了一個月後，蘇男又再度萌生猥褻犯意，他到河濱公園的河堤自行車道處時，與牽著自行車的小晴擦身而過，見有機可趁，他居然折返回程，叫住小晴一樣掏出生殖器撫摸，小晴當下原本想故作鎮定離去，結果蘇男見小晴不為所動，直接伸手抓住小晴胸部，小晴嚇得趕緊掙脫騎車逃跑，沒想到，蘇男卻追上前，二度襲胸，最後是小晴奮力掙脫之下，才結束整場驚魂記。



警方調閱附近監視器畫面，再比對小君指證說詞，「蘇男皮膚較黑、嘴唇稍厚、中等身材、年齡約40歲」，循線逮到人；法官認為，蘇男僅為圖一己性慾滿足，竟利用河堤、涵洞等較車輛、行人稀少，且無監視器設置的地方，隨機挑選往來女子加以猥褻，已危害社會治安，另外考量小晴至今案發1年多，回想經過仍不斷哭泣，且蘇男遲遲否認犯行，毫無悔意，一審台北地院依強制猥褻罪，判蘇男1年3月，案經上訴二審，高等法院以原判無誤，駁回告訴，全案仍可上訴。

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