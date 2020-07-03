紅衣變態男出沒基隆廟口　「抓胸+熊抱」女高中生驚聲尖叫

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名女中學生2日中午，在基隆廟口戶外課程，光天化日下，遭一名變態紅衣男子言語騷擾，甚至熊抱、襲胸等，有飽受驚嚇，網路臉書社群「基隆人大小事」也PO文，提醒民眾注意。基隆警方表示，涉案男子已依法處理，警方將加強巡守，以維護民眾安全。

▲ 基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

2日中午11時許一名女高中生經過廟口慶安宮附近飲料店門口，一名變態紅衣男子竟然對女同學言語騷擾，女學生置之不理居然尾隨熊抱，網友貼文表示，雖已報警處理，請大家小心這名人物，基隆廟口有變態，請女性同胞注意。

▲ 基隆變態男熊抱女高中生。（圖／翻攝自「基隆大小事」臉書社團）

基隆女中校長憂心忡忡地說，2日是「基隆有憶思」戶外課程，老師帶學生到慶安宮查勘，但只是上個課也要冒著危險，學生安全真令人擔心，希望市府能有積極的作為與政策，不是每次都給百姓電話，要百姓自己去報警處理。

基隆警婦幼隊回應，感謝網友反映，2日涉案男子已移送相關處所，倘再有受到騷擾或傷害的被害人，請當事人逕向基隆市警察局婦幼警察隊聯繫。婦幼隊已責請轄區第一分局加強巡守，以維市民人身安全。

附近店家表示，這名男子白天晚上經常在附近徘徊，也都穿一樣的衣服。另有民眾表示，他曾在愛四路買麵，他一直站在他後面跟著，讓人覺得非常奇怪，還有女性表示被他跟蹤，是一個怪咖，讓人害怕。無獨有偶的廟口在2019年02月06日也發生性騷擾事件，市政府應該要有積極作為，以保障這國際級的觀光夜市民眾的安全。

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