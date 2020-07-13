西門街頭亂噴！女大生遭射整背氣炸PO網…警方要查了

▲女大生衣服、頭髮都被珍珠射到。（圖／翻攝自dcard）



記者柯振中／綜合報導

逛街竟遭珍珠襲擊！台北一名女大生9日與好友到西門町逛街，過馬路時突然感受到「後背受到衝擊」，當下以為是出車禍，沒想到經過提醒，才知道是被珍珠噴射，讓她氣炸將經歷PO網，意外釣出一堆苦主。事後，西門町商圈指出，應該是有人惡作劇，目前已經報警處理，請警方調閱監視器，進一步調查是何人所為。

這名女大生9日與好友到西門町逛街，才剛從捷運站6號出口走出來，準備過斑馬線，前往1號出口的方向，突然感受到背部受到衝擊，原先以為是發生車禍，有碎片、異物彈到她身上，等到回過神來，才發現不對勁。

她後來發現，身上黏著一顆顆的粉圓，衣服瞬間毀了，回到家洗澡時，還發現頭髮裡也藏了一顆，讓她感到相當生氣，將經歷PO上網路。沒想到，PO網沒多久，立刻釣出許多曾遭攻擊的苦主，且範圍遍布西門町、龍山寺，可見是蓄意犯案。

▼女大生西門町遭珍珠攻擊。（圖／記者屠惠剛攝）



西門町發展促進協會理事長劉家鑫指出，可能是突發事件，已經跟派出所溝通過，請員警調閱監視器，看看是誰做這種無聊的事情。依據《社會秩序維護法》規定，若弄髒、弄濕他人的身體、衣著或物品，且情節重大的話，最高能罰1500元的罰鍰。

對此，附近的商家則不置可否，認為只是有人惡作劇。對此，警方指出，先前沒有接獲民眾報案，這幾天除了這次女大生的案件，還有一名男子打來，投訴相同遭遇，將擴大調閱監視器，希望能抓到「吐珠人」。

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