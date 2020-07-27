午後大雨開轟大台北！他拍下「移動中的雨瀑」　驚呼：很誇張的雨在飄

▲網友拍下移動中的雨瀑，驚呼希望別再淹水了！（圖／網友木乃伊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，今日大台北再降下午後暴雨，有網友就拍下移動中的雨瀑畫面PO上網分享，「從台北往永和方向看，很誇張的雨在飄，希望別再淹水了！」氣象局傍晚持續發布大雨特報，雙北等17縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。

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▲網友拍下移動中的雨瀑，驚呼希望別再淹水了！（圖／網友木乃伊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友木乃伊今在「我是永和人」社團po文，表示他從台北往永和方向看，很誇張的雨在飄，希望別再淹水了！他受訪時指出，該則影片是13:37從台北市漢口街，約中華路跟延平南路中間往永和方向拍攝。有網友留言回應，「下一點點沒雨了」、「連續兩天下過雨，晚上都涼快到不用開冷氣」。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局傍晚持續發布大雨特報，今日台灣各地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。

大雨特報範圍：

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周二、三風向為南風至東南風，清晨至上午中南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地都有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較廣，雨勢也較大，要留意有局部大雨發生的機率。

周四至下周日風向為偏東南風，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意有局部較大雨勢發生的機率。

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