　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「颱風窩」要發展了！　彭啟明：晚一個多月…曝本周天氣變化

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝向日葵8號官網即時影像）

▲彭啟明說，這周到下周有許多低壓發展的趨勢。（圖／翻攝向日葵8號官網即時影像）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（27日）表示，典型颱風容易發展的季風槽，也就是俗稱的「颱風窩」，也有機會在這周逐漸發展起來。但他也說，不要看到預測模式有颱風，就好像會來台灣一樣的緊張，等到形成熱帶性低氣壓，有發展成為颱風的趨勢，再來觀察。

彭啟明在臉書說，今上午晴朗炎熱高溫，午後有靠山區的對流發展起來，雖是沿著靠山區發展起來，但有些平地仍要留意對流延伸發展，還是有局部較大雨勢；周二高壓開始轉變，預期將會西伸增強，午後雷陣雨將略微減少一些。

請繼續往下閱讀...

彭啟明表示，預計台灣附近的風場在周二開始，轉為偏東南風或偏東風，東半部連續發生高溫的情境有機會緩解，也容易有東半部的陣雨發展；周二、周三午後陣雨會略微減少一些，各地的午後雷陣雨將集中在靠山區；等到周四、周五高壓勢力增強，偏東風更為明顯，午後雷陣雨將剩下以山區為主的型態。

彭啟明指出，不過，相較於前幾周高壓的位置有顯著北抬，高壓延伸到東亞的高壓脊主要是延伸到長江流域附近，原來盤據的梅雨鋒面會暫歇一段時間；這是和過去高壓位置偏南，延伸到台灣附近，造成台灣高溫不退而破紀錄，而長江流域梅雨鋒面持續滯留的情境不大相同。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預報員葉致均表示，目前洋面上對流消消長長。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，而這周觀察的另外一個指標就是高壓逐漸北抬後，西南季風有機會從南海到菲律賓東方海面，典型颱風容易發展的季風槽，也就是俗稱的颱風窩，也有機會在這周逐漸發展起來，低壓也很容易會發展起來；整體東亞環境總算在7月底、8月初有點改變，離較為典型正常的環境晚了一個多月。

彭啟明說，這樣的環境改變從許多預測模式可以看出來，這周到下周有許多低壓發展的趨勢，很多人就會直覺想到颱風，的確未來發展的機會將會增多，「但建議您不要看到預測模式有颱風，就好像會來台灣一樣的緊張，等到形成熱帶性低氣壓，有發展成為颱風的趨勢，再來觀察。」

彭啟明認為，預測上都還會有變數，但也都還來得及應變，但這時候只看預測模式，若過度解讀，也容易讓訊息滿天飛，但最後都無聲無息「狼來了」的感覺。

至於近期是否有熱帶擾動發展，中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》表示，模式的確有模擬擾動出來，但目前洋面上對流消消長長，不確定是否會有擾動，還要再觀察。氣象局統計，北太平洋西部海域7月平均有3.6個颱風形成，若7月無颱風生成將破紀錄。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／台股突破歷史新高點！　早盤飆破12682點
舔到同一乳頭！日本爆600人群聚感染　醫生曝：台灣可能也有
快訊／台鐵區間車事故　路人遭撞當場死亡
33年前台中最火爆聖地！開8年倒閉淪「猛鬼樂園」　收攤內幕曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北投霓虹市集閃亮登場　臉書打卡就送100元抵用券

舔到同一乳頭！日本爆600人群聚感染　醫生曝：台灣可能也有

土雞蛋放桌上「熱到孵出小雞」！半夜廚房傳啾啾聲…網嗨翻：記得買威力彩

「颱風窩」要發展了！　彭啟明：晚一個多月…曝本周天氣變化

33年前台中最火爆聖地！開8年倒閉淪「猛鬼樂園」　收攤內幕曝

中秋、國慶連假「澎金馬」離島機票9點統一開賣　想衝就手刀搶票

龜山島每日限額1800名躲過報復性出遊人潮　「島主」曝關鍵原因

連3天防午後雷雨彈轟炸　要有颱風了？吳德榮曝擾動未來發展

館長直播掩面淚崩「如果爸爸可以幫你痛」　不捨4歲兒斷腿整夜哭疼

31億威力彩今晚揭曉！中頭獎要面臨「人生最難熬一周」：一夜致富的代價

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

雷雨狂襲「雙北14區」像颱風！　氣象局對19縣市發布豪大雨特報

北投霓虹市集閃亮登場　臉書打卡就送100元抵用券

舔到同一乳頭！日本爆600人群聚感染　醫生曝：台灣可能也有

土雞蛋放桌上「熱到孵出小雞」！半夜廚房傳啾啾聲…網嗨翻：記得買威力彩

「颱風窩」要發展了！　彭啟明：晚一個多月…曝本周天氣變化

33年前台中最火爆聖地！開8年倒閉淪「猛鬼樂園」　收攤內幕曝

中秋、國慶連假「澎金馬」離島機票9點統一開賣　想衝就手刀搶票

龜山島每日限額1800名躲過報復性出遊人潮　「島主」曝關鍵原因

連3天防午後雷雨彈轟炸　要有颱風了？吳德榮曝擾動未來發展

館長直播掩面淚崩「如果爸爸可以幫你痛」　不捨4歲兒斷腿整夜哭疼

31億威力彩今晚揭曉！中頭獎要面臨「人生最難熬一周」：一夜致富的代價

性感網紅報復粉絲邀開房！　大玩性虐直播「逼舔鞋底」...警察來敲門

藍鳥今年限定「水牛城主場」811啟用　本周先借客隊主場

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

快訊／台積電早盤一度攻上漲停！台股指數飆破12682點　突破歷史高點

美中風向換邊吹？ 他警告：習近平準備倒大霉了

挺過血癌的男人！　印地安人卡拉斯柯6局10K奪罹癌後首勝

不受疫情42位潛優青年田徑選手培訓　盼培養出更多楊俊瀚等好手

柯市府人事異動！陳智菡升任發言人、林珍羽接副發言人

李眉蓁婆婆稱講假話「胸部會變小」　王婉諭抨擊：受夠低俗的爛玩笑！

林志穎抓包10歲Kimi「上課偷看影片」！　雙視窗手法被爸媽識破

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

生活熱門新聞

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

31億威力彩今揭曉！中頭獎要面臨最難熬一周

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／規模6.1地震狂晃10秒「全台有感」！網傻：好暈

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

31億威力彩開天門…補財運最佳時機

蚊子愛叮5種人　穿衣顏色有影響

農委會說酪梨這樣吃最營養

台中最火爆聖地！淪猛鬼樂園內幕曝

兒子吃火龍果「全身紅」　奶爸抓公仔演戲

31億威力彩開獎倒數！今年最夯2號碼曝

威力彩31億頭獎結果出爐？命理師給答案

更多熱門

相關新聞

連3天防午後雷雨彈轟炸　要有颱風了？擾動未來發展曝

連3天防午後雷雨彈轟炸　要有颱風了？擾動未來發展曝

連3天防午後「雷雨彈」，要有颱風了？氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，7月底至8月初，菲律賓東西方海面逐漸轉變為有利熱帶擾動發展的環境。對此，中央氣象局預報員葉致均說，目前洋面上對流消消長長，還要再觀察。

今年最大地震！一周內小心餘震

今年最大地震！一周內小心餘震

超大一晃！20:52東部海域規模6.1地震

超大一晃！20:52東部海域規模6.1地震

即／20:52中型有感地震　國家警報大響

即／20:52中型有感地震　國家警報大響

一周「午後雷雨彈」熱區出爐！

一周「午後雷雨彈」熱區出爐！

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明颱風葉致均

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

載疑似確診患者　救護車國道起火

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

3歲兒子撞破頭！宥勝下樓驚見「母子渾身是血」

暴瘦30kg！他喝水狂嗆到　醫見「起司肉團塞爆」驚：已經第三期

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面