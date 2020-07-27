「颱風窩」要發展了！　彭啟明：晚一個多月…曝本周天氣變化

▲彭啟明說，這周到下周有許多低壓發展的趨勢。（圖／翻攝向日葵8號官網即時影像）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（27日）表示，典型颱風容易發展的季風槽，也就是俗稱的「颱風窩」，也有機會在這周逐漸發展起來。但他也說，不要看到預測模式有颱風，就好像會來台灣一樣的緊張，等到形成熱帶性低氣壓，有發展成為颱風的趨勢，再來觀察。

彭啟明在臉書說，今上午晴朗炎熱高溫，午後有靠山區的對流發展起來，雖是沿著靠山區發展起來，但有些平地仍要留意對流延伸發展，還是有局部較大雨勢；周二高壓開始轉變，預期將會西伸增強，午後雷陣雨將略微減少一些。

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彭啟明表示，預計台灣附近的風場在周二開始，轉為偏東南風或偏東風，東半部連續發生高溫的情境有機會緩解，也容易有東半部的陣雨發展；周二、周三午後陣雨會略微減少一些，各地的午後雷陣雨將集中在靠山區；等到周四、周五高壓勢力增強，偏東風更為明顯，午後雷陣雨將剩下以山區為主的型態。

彭啟明指出，不過，相較於前幾周高壓的位置有顯著北抬，高壓延伸到東亞的高壓脊主要是延伸到長江流域附近，原來盤據的梅雨鋒面會暫歇一段時間；這是和過去高壓位置偏南，延伸到台灣附近，造成台灣高溫不退而破紀錄，而長江流域梅雨鋒面持續滯留的情境不大相同。

▲▼氣象局預報員葉致均表示，目前洋面上對流消消長長。（圖／氣象局）

彭啟明表示，而這周觀察的另外一個指標就是高壓逐漸北抬後，西南季風有機會從南海到菲律賓東方海面，典型颱風容易發展的季風槽，也就是俗稱的颱風窩，也有機會在這周逐漸發展起來，低壓也很容易會發展起來；整體東亞環境總算在7月底、8月初有點改變，離較為典型正常的環境晚了一個多月。

彭啟明說，這樣的環境改變從許多預測模式可以看出來，這周到下周有許多低壓發展的趨勢，很多人就會直覺想到颱風，的確未來發展的機會將會增多，「但建議您不要看到預測模式有颱風，就好像會來台灣一樣的緊張，等到形成熱帶性低氣壓，有發展成為颱風的趨勢，再來觀察。」

彭啟明認為，預測上都還會有變數，但也都還來得及應變，但這時候只看預測模式，若過度解讀，也容易讓訊息滿天飛，但最後都無聲無息「狼來了」的感覺。

至於近期是否有熱帶擾動發展，中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》表示，模式的確有模擬擾動出來，但目前洋面上對流消消長長，不確定是否會有擾動，還要再觀察。氣象局統計，北太平洋西部海域7月平均有3.6個颱風形成，若7月無颱風生成將破紀錄。