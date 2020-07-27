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「7月颱」醞釀！氣象局：最快本周有機會生成颱風　未來天氣變數曝

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▲▼颱風窩開始發展了。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲「颱風窩」開始發展了，低壓也很容易會發展起來。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者賴文萱／台北報導

俗稱「颱風窩」的季風槽開始發展了！氣象局指出，周三之後，南海到菲律賓東方海面將漸漸形成一個大低壓帶，有利於熱帶系統發展，快的話，本周就有機會形成颱風，但歐美模式預測看法仍較分歧。周三前各地留意午後雷陣雨帶來較大雨勢，周四至周六水氣較減少，但周日至下周一台灣附近水氣增多，降雨情況又會明顯增加。

氣象預報員張承傳指出，周三之後南海到菲律賓東方海面會形成大低壓帶，環境有利於熱帶系統發展，美國模式預測將有一個熱帶系統明顯發展起來，但歐洲模式則僅維持低壓帶型態，目前兩者模式看法仍分歧。

請繼續往下閱讀...

由於今年7月至今仍無颱風生成，外界原先預期將創下史上首次7月零颱風生成紀錄，不過，氣象局說，若本周後期熱帶系統發展速度快的話，是有機會形成颱風，但若發展的慢也不見得會形成。大低壓帶內熱帶系統發展狀況，將決定本周後期天氣變數，氣象局將持續觀察。

▲▼台北市信義區狂風暴雨像是颱風天一樣。（圖／記者黃心瑀攝）

▲這周到下周有許多低壓發展的趨勢，氣象局表示，若發展快的話，最快本周有機會生成颱風。（圖／記者黃心瑀攝）

未來一周天氣，氣象局表示，周二、三風向為南風至東南風，清晨至上午中南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地都有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較廣，雨勢也較大，要留意有局部大雨發生的機率。

周四至周六風向為偏東南風，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意有局部較大雨勢發生的機率。

周日至下周一，受到低壓帶影響，台灣附近水氣稍增，南部及東半部將轉為多雲偶有間歇陣雨的天氣，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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