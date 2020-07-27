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快訊／午後大雷雨彈炸「3縣市」　雙北17縣市持續大雨特報

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▲▼0727松山車站午後大雨。（圖／實習記者方敬攝）

▲氣象局發布大雨特報，松山車站下起暴雨。（圖／實習記者方敬攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：15:04

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（27）日西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。

請繼續往下閱讀...

氣象局再度針對「新北市、桃園市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。示警區域包含新北市新店區、樹林區、三峽區、烏來區；桃園市復興區以及宜蘭縣大同鄉。

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對雙北、桃園發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局稍早也針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止，在示警地區民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警地區包含台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區；新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區；桃園市龜山區。

大雨特報範圍：

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼0727大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

今天太平洋高壓偏弱、水氣多，清晨至上午中南部沿海有局部降雨，其他地區上午前天氣大致穩定，不過環境有利午後對流發展。

氣象局表示，中午過後各地出現短暫雷陣雨的機率偏高，尤其山區及西半部平地仍有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，請多留意，到了晚上大部分地方的降雨將停下來，不過花東還是持續會有短暫陣雨或雷雨。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周二、三風向為南風至東南風，清晨至上午中南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地都有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較廣，雨勢也較大，要留意有局部大雨發生的機率。

周四至下周日風向為偏東南風，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意有局部較大雨勢發生的機率。

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ET快訊
快訊／來台泰國人返國確診　莊人祥回應了
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