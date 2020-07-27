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連3天防午後雷雨彈轟炸　要有颱風了？吳德榮曝擾動未來發展

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局提醒，今起3天午後有局部大雨發生機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

連3天防午後「雷雨彈」，要有颱風了？氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，7月底至8月初，菲律賓東西方海面逐漸轉變為有利熱帶擾動發展的環境。對此，中央氣象局預報員葉致均說，目前洋面上對流消消長長，還要再觀察。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上
彰化縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上
新北市、新竹縣、桃園市、台北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和26日類似，太平洋高壓比較弱、吹西南風，中南部有零星短暫陣雨，午後西半部和各地山區有雷陣雨，並有局部大雨發生機率；今各地高溫仍有34至36度。

葉致均表示，今晚起風向轉為偏南風、東南風，東部和東南部有零星短暫陣雨；到周三都是類似天氣，中南部、東部、東南部清晨至上午有短暫陣雨，午後各地有雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

葉致均說，周四起高壓增強，天氣慢慢轉為穩定，但東部、東南部仍有局部短暫陣雨，午後西半部和各地山區有雷雨，但比較限縮在山區。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二中層太平洋高壓雖略增強，低層轉為偏南風，但水氣仍多、大氣不穩定，清晨上午南部、東南部有局部短暫降雨的機率；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨的影響，戶外活動應注意安全。

吳德榮指出，周三至周日大氣低層轉為東南風，帶來水氣很多，東半部易有局部降雨；西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微升、天氣炎熱。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼葉致均表示，目前洋面上對流消消長長。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，7月底至8月初，菲律賓東西方海面逐漸轉變為有利熱帶擾動發展的環境，但各國模式所模擬的發展時間及位置有明顯差異。

吳德榮進一步分析，美國（GFS）模式第5天、31日晚間8時模擬顯示，呂宋島東方有熱帶擾動發展，強度較強；歐洲模式第7天、8月2日晚間8時模擬顯示，台灣東南方有熱帶擾動，強度較弱。他說，這顯示出模式的不確定性，應持續觀察最新資料。

對此，葉致均表示，由於是模式模擬出來，目前洋面上對流消消長長，不確定是否會有熱帶擾動，還要再觀察。氣象局統計，北太平洋西部海域7月平均有3.6個颱風形成，若7月無颱風生成將破紀錄。

▼吳德榮說，最新美國模式第5天模擬顯示，呂宋島東方有熱帶擾動發展，強度較強（左圖）；歐洲模式第7天模擬顯示，台灣東南方有熱帶擾動，強度較弱。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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