南海～菲律賓「颱風窩」開始發展了　專家示警：下周起注意熱帶系統變化

▲「颱風窩」開始發展了，低壓也很容易會發展起來。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者賴文萱／台北報導

俗稱「颱風窩」的季風槽開始發展了！氣象達人彭啟明表示，高壓逐漸北抬後，這周到下周有許多低壓發展的趨勢，整體東亞環境總算在7月底、8月初有點改變；天氣職人吳聖宇則分析，下周起應該就得要注意熱帶系統的變化，不過現在就要說會不會影響台灣等問題都還太早。

彭啟明今日指出，高壓逐漸北抬後，西南季風有機會從南海到菲律賓東方海面，典型颱風容易發展的季風槽，也就是俗稱的颱風窩，也有機會在這周逐漸的發展起來，低壓也很容易會發展起來。整體東亞環境總算在7月底8月初有點改變，離較為典型正常的環境晚了一個多月。

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▲彭啟明表示，這周到下周有許多低壓發展的趨勢，不過建議等到熱帶性低氣壓行程後再來觀察。（圖／記者黃心瑀攝）

彭啟明表示，這樣的環境改變，從許多預測模式可以看出來，這周到下周有許多低壓發展的趨勢。很多人就會直覺想到颱風，的確未來發展的機會將會增多，但他建議不要看到預測模式有颱風，就好像會來台灣一樣的緊張，等到形成熱帶性低氣壓，有發展成為颱風的趨勢，再來觀察。

「預測上都還會有變數，但也都還來得及應變」，彭啟明強調，這時候只看預測模式，若過度解讀，也容易讓訊息滿天飛，最後都無聲無息狼來了的感覺。

▲▼隨著高壓脊位置北抬，南邊沉寂已久的季風低壓槽有建立的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

天氣職人吳聖宇則分析，隨著高壓脊位置北抬，南邊沉寂已久的季風低壓槽有建立的趨勢，預估本周後期在南海到菲律賓一帶預估逐漸就會有季風低壓槽的發展，槽中也可能有熱帶擾動開始醞釀，但是會不會有颱風或熱帶低壓出現都還有待觀察。

▲▼吳聖宇表示，下周起應該就得要注意熱帶系統的變化，不過現在就要說會不會影響台灣等等問題都還太早了。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

單就環境上來看的確是有機會開始改變，跟先前完全不利於熱帶擾動發生的情況將會有所不同，吳聖宇說，下周起應該就得要注意熱帶系統的變化，不過現在就要說會不會影響台灣等等問題都還太早了，等到比較明確的系統出現之後，再來看會不會影響台灣應該才是比較準確的。

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