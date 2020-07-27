快訊／脫北者染疫逃北韓...南韓軍方證實「背包找到了」！疑性侵女友人畏罪

▲軍事分界線設有鐵網與地雷，南韓軍方發現金某的背包。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）《朝中社》26日早晨報導，一名疑似罹患新冠肺炎（COVID-19）脫北者19日重新返回北韓，導致開城市遭封城。南韓軍方得知消息後，鎖定其身份為2017年脫北的24歲金某，推測其在仁川市江華島、喬桐島一帶越過軍事分界線，今（27）日上午10時（當地時間）更發現他持有的背包。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）27日召開記者會表示，軍方已在江華島月串里（월곶리）一帶發現疑似為金某在返回北韓前棄置的背包，目前正全力分析、調查中。

南韓軍方分析，金某可能未直接爬越鐵網，而是藉由鐵網底下的排水溝返回北韓，目前已根據北韓的報導資料，分析該日的氣象狀況。

江華島北方設有多道鐵網，不僅有監視器、還裝有熱成相監視系統裝備（TOD）。

▲疑似為重返北韓的24歲脫北者金某。（圖／翻攝自주성하臉書）

根據警方追蹤後發現，金某18日凌晨2時20分，搭乘計程車至仁川市江華邑月串里，之後在此地棄置背包，背包內的物品寫著金某的姓名。

據悉，喬桐島位處漢江下游，距離北韓僅1.3至2.5公里，是歷年來脫北者藉由游泳來到南韓的最佳路徑之一。

綜合韓媒報導，金某脫北後被南韓政府安置在京畿道金浦市，疑似6月時性侵同為脫北者的女性友人，在得知自己有可能入獄後，急忙轉賣南韓政府提供用來安置脫北者生活的公寓，並轉賣另一位脫北女性友人的轎車，將持有3、4千萬韓元兌換成美元後，7月中旬來到江華島一帶事前探尋返回北韓的路徑，看來是早已做好準備。

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