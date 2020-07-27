北京盼「新總統」重啟對話　學者曝：川普「逐漸失去價值」…恐再關領事館

▲北京高級官員認為中美關係已不能再更糟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

中美互關領事館後，雙方關係陷入史上最低點。有學者認為，這樣一來一往的外交手段並不稀奇，兩邊關係會不會再惡化，全看川普如何應對；另外也有北京高級官員指出，若是今年美國「換一位新總統」，雙方就可能重啟對話，關係就有好轉的可能。

根據《路透社》報導，2016年美國總統川普勝選時，讓北京措手不及，因此他們現在非常關注目前美國選情走勢，根據6名匿名的北京高級官員指出，在選舉前，中美高層激烈對抗的可能性還會增加，「我們不抱任何中美關係能回到過去美好時光的幻想，但新總統至少提供一個新的重啟機會。」匿名官員表示，「畢竟，你找不到比現在更糟糕的關係了。」

▲美國駐成都總領事館標誌遭拆除。（圖／路透）



中國分析人士向《路透社》表示，中國在未來幾個月會試圖控制與美國的緊張關係，只在必要時進行報復，且不會再主動提出更多協議，因為在北京看來，在美國選前與反華情緒高漲的狀況下，各種接觸都是徒勞無功的。中國人民大學國際關係學者時殷弘指出，「中國人感覺他（川普）在國內的政治地位似乎已經動搖，因此他已經逐漸失去價值了。」

美國關閉中國駐休士頓領事館後，中國24日也報復性要求美方關閉駐成都領事館。復旦大學國際問題研究院教授沈丁力向《美國之音》表示，中美雙方現在各執一詞，看似都有道理，但他也擔心，美國駐武漢領事館因疫情形同關閉，美方可能會再關閉一間領事館作為回應。

上海政法學院軍事外交學者倪樂雄則表示，「你一拳我一腳」的外交手段在冷戰時期很常見，「川普要把自己的優勢發揮到極致，包括軍事，但是有一點，他不打核大戰，認為雙方毀滅不合算。」倪樂雄說，川普最有可能繼續用經濟手段對付中國。

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