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6個月大女嬰被燙傷！外公堅持用「泡白酒毛巾」包裹　醫驚：會中毒

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▲6個月大女嬰被燙傷，外公堅持用泡了白酒的毛巾包裹。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲6個月大女嬰被燙傷，外公堅持用泡了白酒的毛巾包裹。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者康心禹／綜合報導

浙江杭州一名6個月大的女嬰被開水燙傷，家屬竟用浸泡了高度白酒的毛巾給孩子包裹，孩子被送到福建泉州第910醫院時，全身通紅、已休克、意識模糊。醫生指出，如果送醫不及時，孩子很有可能會因為酒精中毒導致休克死亡。

據《錢江晚報》報導，女嬰的媽媽近日帶著孩子回福建惠安娘家，女嬰不慎被打翻的熱水壺燙傷，臉、脖子、身體被不同程度燙傷。媽媽第一時間抱著女兒用自來水沖洗，但孩子的外公說，要用當地的土方法，即用高濃度的白酒敷在燙傷處，這樣可以減少孩子的疼痛感，結果孩子的媽媽便按照土方法進行操作。

當天下午12時50分許，女嬰由家人緊急抱至泉州第910燒傷科。接診的燒傷科醫護人員見到孩子時都十分震驚，「女孩全身通紅，一股酒味很嗆人。」

接診的醫生指出，家屬用白酒覆蓋的錯誤做法，不僅引起創面疼痛，部分酒精還會被傷口皮膚直接吸收，導致孩子酒醉，如果送醫不及時，孩子很有可能會因為酒精中毒導致休克死亡。

經醫生檢查，孩子的面頸、軀幹、四肢都有燙傷，全身22%面積被燙傷，深度達2-3度，屬於重度燙傷。燒傷科護士長介紹，在送醫後2小時，意識模糊的孩子反覆嘔吐7次，已處於嚴重的酒醉狀態，經血液生化檢查後發現，轉氨酶已升高，肝功能已受損。

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