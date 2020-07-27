一雙黑色皮鞋認定「是他殺了女兒」　媽隱忍獨自搜證…助警逮兇：我不敢多想

▲死者一家四口照片。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

模仿犯罪？浙江杭州人夫殺妻殘忍分屍後，裝無辜報案，並冷靜接受採訪，引發輿論熱議。沒想到，四川省27日也驚爆一起類似案件，安岳縣一名人夫殺妻後，竟報警稱妻子失蹤，不過天網恢恢，也是被死者家人察覺案情不單純，隨後翻查監視器畫面，有了重大發現揪出真兇。

據《封面新聞》報導，7月26日，警方帶著一名男性嫌疑人在該縣陽光華庭社區指認現場的圖片，迅速在當地人的微信朋友圈轉發。隨後，以「妻子、失蹤、被害」為關鍵字的這起兇殺案，迅速被網友與近期杭州發生的殺妻碎屍案聯繫起來，成為議論的熱點。

與微信群、朋友圈的喧囂相比，社區管理室中，張梅正默默地一個人，盯著牆上的監視器畫面。今年52歲的張梅是雲南曲靖人，兇殺案中疑似被殺害的，是她的女兒方小紅（化名）。10年前，女兒經人介紹，從曲靖遠嫁四川安岳。

10年來，方小紅為屈姓丈夫生下一兒一女。據社區的一李姓鄰居透露，屈男沒有妻子方小紅高，兩人對人都挺友善，也沒有聽說過夫妻倆曾發生過爭吵、打架等。

▲死者被拍到最後的畫面。（圖／翻攝自封面新聞）

但這看似幸福的家庭，被幾天前的一個電話打破。7月20日上午7點，張梅接到侄女的電話，對方問方小紅是不是回曲靖去了，「好端端的回什麼曲靖？」張梅趕緊詢問緣由，原來侄女接到了方小紅同事的電話，說方小紅已經2天沒去上班了，打電話也是關機，「如果再找不到人，要被公司開除了。」

「當時我以為，是兩口子吵了架，可能出去散心了，」張梅說，她當即聯繫了女婿屈男。屈男在電話中告訴岳母，方小紅早在7月18日晚上就不見了，他已經報警尋人。

女婿的話，讓張梅覺得蹊蹺，「18日晚上就不見了？當天晚上，我明明還跟她視訊聊天了啊。」張梅出示了當晚的聊天記錄顯示，7月18日晚上9時5分開始，她與女兒進行了近4分鐘的視訊聊天。張梅說，當時她看到女兒正騎著電動單車，與2名女性同行。

7月22日，女兒還是沒有任何消息，張梅再也等不下去，輾轉趕到了安岳。當晚9時許，屈男騎機車將她接回了家中。

「親家曾說過一些我女兒的壞話，就擔心她是不是想不開了。」第二天，張梅在女婿的陪同下，先後到安岳縣城附近的幾條河邊尋找，但找了整整1天也沒有任何發現，她提出要去社區調監視器畫面，被女婿以警方已立案為由勸阻，「他說讓我等通知就行了。」

▲事發社區。（圖／翻攝自封面新聞）

屈男還告訴岳母，方小紅曾找人借過2000元（人民幣，下同），如今債主找他還錢。張梅打聽得知，債主是方小紅的同事。該同事告訴張梅，方小紅借錢時沒說原因，他7月18日晚上還見過方小紅，「他說我女兒身上還有酒氣，還把她送到了社區門口。」

「失蹤當晚，女兒曾和自己視訊，同事還將她送到了社區門口，為何女婿說她當晚不見了？難道她當晚沒回家？」張梅越發覺得蹊蹺，便詳細問了同事，「女兒當晚穿的什麼衣服、鞋子。」她還從同事處得知，方小紅稱自己當晚喝酒，是因為一個朋友搬家，就喝了兩瓶啤酒。

焦急但是仍然一無所獲的尋找中，時間來到了7月24日。當晚，結束1天的尋找後回到家，屈男從衣櫃裡翻出3個紅色背包，「他指著其中一個跟我說，這個就是她當天晚上背的，女兒背的包在家裡，那說明人回來過。」但在家的2名孩子都說，事發當晚，沒聽到任何聲音。

張梅思來想去睡不著，7月25日凌晨4點左右，她在鞋櫃中，發現疑似女兒當晚所穿的黑色皮鞋。她本來打算等天亮後，拿著鞋去找當晚送女兒回家的同事求證，但早上起床後卻發現鞋子竟然不見了，原來的位置上變成一雙拖鞋。

「家裡除了2個外孫，就只有我和女婿，肯定是他換走了。」從那一刻起，想起屈男之前的欲蓋彌彰，張梅開始懷疑女兒失蹤與他有關，但她悄悄地沒有表露出來，25日，在家吃過早飯後，她獨自到安岳縣公安局北壩派出所報了案。

「報案後，我就回社區調監視器畫面了，」根據上述同事提供的到社區門口時間，張梅從7月18日晚上10點半開始翻看影片。

影片顯示，當晚22時37分，方小紅乘電梯回家，所穿衣物與同事描述一致，但從那以後，就再也沒有拍到她，「包括第二天到了上班時間，也沒看見她出來。」這和杭州殺妻案極為相似，都是在監視器畫面中只看到回家，沒看到出來。

▲死者母親。（圖／翻攝自封面新聞）

張梅的隱隱擔憂中，警員也趕到了現場，雙方一起繼續翻看影片，並有了重大發現，「7月19日上午10點半左右，屈男出現在了畫面中，拉著一個黑色行李箱，從家裡乘電梯下樓。」

女兒去了哪裡，黑色行李箱中是什麼？張梅越發懷疑，「又不敢多想。」直到7月25日晚，看到屈男被警方帶走，她心中更是湧起一股絕望。

「26日上午，警員就告訴我，說要有心理準備，兇手可能是屈男。」張梅說，今年是屈男與女兒結婚的第10年，雖然已育有一兒一女，但近年來兩人的關係，因兩地分居日益惡化，「女婿在昆明工作，女兒在安岳工作，之前就鬧過要離婚。」

7月27日凌晨，四川資陽市安岳縣公安局官方微博通報，7月20日，該縣30歲男子趁妻子熟睡時將其殺害，事後報警稱「妻子失蹤」，目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕。

►戴口罩也要記得保養