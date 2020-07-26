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妻子失蹤18天！退伍軍人崩潰：生活該怎麼辦　案情曝光大逆轉「秒被逮捕」

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▲▼冷血丈夫殺妻「絞肉機分屍」沖馬桶。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲許姓男子將妻子殺害後，用絞肉機分屍沖馬桶。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州日前發生離奇失蹤案，一名來姓女子清晨從自家床鋪「神秘失蹤」，與外界徹底失聯。事後，來女的丈夫在鏡頭前喊話，若沒有妻子，之後的生活不知該怎麼辦，沒想到警方調查，來女的丈夫竟然就是殺害妻子的兇手。

綜合陸媒報導，來女的丈夫許姓男子指出，他5日凌晨0點30起床時，妻子還在睡覺，但清晨5點30分起床時，妻子已經消失，他原先以為是有事出門，但錢包、手機、證件等物品都還在家裡，衣服也沒換，只穿著吊帶睡衣、鞋子就出門，十分不合理。

令人感到更奇怪的是，來女居住的社區只有2個出入口，且電梯、人員必經通道都設有攝影機，當時設備沒有故障，但調閱所有影像，都沒有看見來女出入的畫面，來女最後一次現身在監視器畫面，是4日與小女兒拿著蛋糕、書本，有說有笑地回家。

▼來女最後身影是與女兒拿著蛋糕、書本回家。

▲杭州一名女子從家中離奇消失。（圖／翻攝自牛視頻，下同）

完全找不到人，來女的丈夫相當緊張，在鏡頭前分析，按照妻子的智商、以及他對妻子的了解，妻子一個人是「出不去的」，現在突然消失了，「我女兒怎麼辦、我的生活怎麼辦？我老婆甚麼時候回來到底？是死是活都不知道。」

不過，當地警方展開調查，在社區化糞池發現人體組織，認定是來姓女子的部分身體，懷疑許姓丈夫涉嫌殺妻，因此帶回調查。事後，許男坦承，他5日趁著妻子熟睡時，用枕頭悶死對方，再拿出現金購買的絞肉機，把妻子分屍，接著再一點一點沖入馬桶中。

這件事情在網路上曝光，眾多網友感到相當震驚，將許男兇殘的行徑與鏡頭前受訪的模樣相比，痛批許男根本是「喪心病狂」，犯案後還能受訪，甚至還起底許男「退伍軍人」的身分。

事後，警方證實，殺妻的許男的確是退伍軍人，由於找不到完整遺體，只能從許男口供拼湊出案情，案件目前仍在偵查當中。

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▼水肥車進入社區抽糞，警方在化糞池找到人體組織。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

 
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