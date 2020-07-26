狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

▲許男狠心殺害老婆後分屍，丟棄至化糞池，看見吸糞車來到社區冷冷看了一眼。（圖／翻攝自大河報）

記者劉亭／綜合報導

杭州許姓退伍軍人5日殺害老婆來惠利，之後用絞肉機碎屍衝入化糞池，對外張貼尋人啟事懸賞10萬元人民幣（約42萬元新台幣），更多次裝不知情受訪，直到23日晚間才被警方控制，而在他被抓前最後一次現身時，還特地回頭看了一眼吸糞車。

綜合陸媒報導，許某某22日早上出門時，碰到了鄰居，還向一臉的笑容跟對方打招呼；到22傍晚6時46分，許某穿著黑色T恤、黑色褲子、白色鞋子步出社區，在經過吸糞車時停頓了一秒，轉頭看了一眼之後才離開。

幾十輛抽糞車23日淩晨陸續抵達來惠利居住社區，而最終被圍起來的化糞池井蓋，距離來惠利家步行僅需50公尺，現場找到了疑似來惠利的衣物、人體組織，被警方沖洗拍照帶走。

警方23日晚間通報，來惠利丈夫許某已被控制。許男供述，因為家庭矛盾心生不滿，5日淩晨趁著老婆熟睡，狠心動手將人殺死，之後更分屍後分散拋棄，部分丟到化糞池。

不少網友猜許某分屍後，用馬桶將屍體沖進化糞池。但來惠利鄰居和小女兒都表示，當晚沒有聽到聲音。鄰居透露，來惠利的大女兒曾經懷疑過許某，但對方之後出了10萬元人民幣的懸賞金，因此才打消念頭。

目前來惠利家的大門已被警方貼上封條，附近大門也被關閉。家屬24日得知死訊後，紛紛來到三堡北苑社區，在被圍住的化糞池井蓋周圍陷上花朵悼念，並且放聲大哭。

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