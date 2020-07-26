　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲許男狠心殺害老婆後分屍，丟棄至化糞池，看見吸糞車來到社區冷冷看了一眼。（圖／翻攝自大河報）

▲許男狠心殺害老婆後分屍，丟棄至化糞池，看見吸糞車來到社區冷冷看了一眼。（圖／翻攝自大河報）

記者劉亭／綜合報導

杭州許姓退伍軍人5日殺害老婆來惠利，之後用絞肉機碎屍衝入化糞池，對外張貼尋人啟事懸賞10萬元人民幣（約42萬元新台幣），更多次裝不知情受訪，直到23日晚間才被警方控制，而在他被抓前最後一次現身時，還特地回頭看了一眼吸糞車。

綜合陸媒報導，許某某22日早上出門時，碰到了鄰居，還向一臉的笑容跟對方打招呼；到22傍晚6時46分，許某穿著黑色T恤、黑色褲子、白色鞋子步出社區，在經過吸糞車時停頓了一秒，轉頭看了一眼之後才離開。

▲許男狠心殺害老婆後分屍，丟棄至化糞池，看見吸糞車來到社區冷冷看了一眼。（圖／翻攝自大河報）

幾十輛抽糞車23日淩晨陸續抵達來惠利居住社區，而最終被圍起來的化糞池井蓋，距離來惠利家步行僅需50公尺，現場找到了疑似來惠利的衣物、人體組織，被警方沖洗拍照帶走。

警方23日晚間通報，來惠利丈夫許某已被控制。許男供述，因為家庭矛盾心生不滿，5日淩晨趁著老婆熟睡，狠心動手將人殺死，之後更分屍後分散拋棄，部分丟到化糞池。

▲許男狠心殺害老婆後分屍，丟棄至化糞池，看見吸糞車來到社區冷冷看了一眼。（圖／翻攝自大河報）

不少網友猜許某分屍後，用馬桶將屍體沖進化糞池。但來惠利鄰居和小女兒都表示，當晚沒有聽到聲音。鄰居透露，來惠利的大女兒曾經懷疑過許某，但對方之後出了10萬元人民幣的懸賞金，因此才打消念頭。

目前來惠利家的大門已被警方貼上封條，附近大門也被關閉。家屬24日得知死訊後，紛紛來到三堡北苑社區，在被圍住的化糞池井蓋周圍陷上花朵悼念，並且放聲大哭。

►戴口罩更要保養

ET快訊
25歲月薪58K「存款破80萬」想買車通勤！內行曝最合適價位
快訊／碩士論文驚見許崑源當口試委員　李雅靜發聲明回應了
《大學生》女星交洋男友「突掏驗孕棒」：2個月了！爸媽真實反應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

大連疫情蔓延三省八地　單日增12無症狀感染者轉確診

積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

狠男「絞肉機分屍」老婆懸賞42萬！　碎肉、血衣泡化糞池「他回頭冷看」

大連疫情蔓延三省八地　單日增12無症狀感染者轉確診

積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

追求「形式上的文憑」　吳益政：台灣高等教育最大的問題

中職／大哥、三哥好事多！張偉聖笑張進德：加盟比我還緊張

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

巴德睽違7年再上大聯盟並拿勝投　去年還擔任球員指導

台中捷運綠線期程獲中央拍板　8月7日啟動初勘

尿尿痛又腰痛...她竟「急性膀胱炎」引腎感染！醫解析「感染途徑」：肛門細菌污染

老公偷結紮證明「我愛妳」！　八點檔女星曝「會氣瘋」：我很喜歡小孩

改善礁溪鄉積水問題　林姿妙下令砂仔港二號抽水站2021運轉

川普簽署「砍處方藥價」行政命令　廠商跳腳：轉移防疫失敗焦點

素質太差！合歡山3車違停硬擋出路　被擋車主氣翻報警開罰

大陸熱門新聞

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

發現山坡一條詭異裂縫　他救了全村人

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

陌生漢突爆衝！抱3歲妹扔下樓

武漢防洪買360噸黃豆　遇水膨脹防潰堤

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

她熟睡到一半「天花板砸落」骨折

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

台男飛香港「違反隔離令」被押

更多熱門

相關新聞

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

浙江杭州近日發生一起恐怖殺人案，因案情如懸疑電影劇在微博掀起熱議。53歲的來惠利4日晚失蹤後，近日在化糞池中找到碎屍，而兇手竟是枕邊人許男！知情人士透露，許男殺死妻子後，將大部分屍體用絞肉機攪碎，再通過馬桶沖入化糞池，剩下的部分則分散拋棄，更令人毛骨悚人的是，他還冷靜受訪分析。

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器0發現

女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器0發現

狠夫當2歲兒面國道殺妻！她跳車求生又遭高速撞輾

狠夫當2歲兒面國道殺妻！她跳車求生又遭高速撞輾

關鍵字：

碎屍杭州化糞池殺妻再婚初戀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面