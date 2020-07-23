女消失18天！鄰爆「抽乾化糞池」找到遺體　老公曾稱：她一人逃不出去

▲杭州女子居住社區有抽糞車。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

浙江杭州一名來惠利5日凌晨從家中消失，但在佈滿監視器的社區完全沒有被拍到離開身影，就此失蹤18天，警方翻遍各處也沒有下文，有如懸疑電影的劇情引起各界關注。根據南方都市報今（23）日報導，已在化糞池中找到屍體，不知名人士透露，嫌疑人為來惠利老公。

綜合陸媒報導，53歲的來惠利是一名會計事務所的清潔阿姨，平時為人和善，家庭和睦，但在5日凌晨從家中走失，當時只穿著咖啡色睡衣，沒帶任何證件和手機，就此消失在世界上。

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

來惠利的丈夫先前接受採訪時表示，7月5日淩晨0時30分起來上廁所時，還看到老婆在房間裡睡覺，但是清晨5時30分醒來時，發現人已經不見了，當時以為來惠利出去了。

直到6日來惠利公司電話通知，來惠利當天沒有去上班，來惠利的丈夫才發現事情蹊蹺，並報了警。回想失蹤前一天，來惠利下午和老公一起去開了降血壓的藥，下午來惠利還和小女兒去過書店、買了蛋糕，都沒有發現情緒上的異常。

▲老公曾受訪。（圖／翻攝自牛視頻）

由於社區內安裝許多監視器，電梯兩側有兩個鏡頭，可對樓道進行360度無死角監控，社區大門也至少有4組鏡頭。在來惠利失蹤後，家屬熬夜查看監視器影像3天，但是都沒有看見來惠利的身影。

警方搜查了下水道、管道井、地下停車場、天臺等可以進出的區域，甚至抽乾過距離社區步行200公尺小花園的池水，並對周圍居民家進行了排查，但都沒有任何線索。來惠利的老公曾指出，以她的智商，一個人肯定出不去。

據社區居民和多名社區保安以及環衛工人透露，有10輛吸汙車、吸糞車前後進出社區，好幾天來社區的化糞池和下水道都抽過。但江幹公安分局出面闢謠，來惠利老公是犯罪嫌疑人，目前已被警方控制的通報是謠言，目前，事情還在調查中。

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