　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女消失18天！鄰爆「抽乾化糞池」找到遺體　老公曾稱：她一人逃不出去

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲杭州女子居住社區有抽糞車。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

浙江杭州一名來惠利5日凌晨從家中消失，但在佈滿監視器的社區完全沒有被拍到離開身影，就此失蹤18天，警方翻遍各處也沒有下文，有如懸疑電影的劇情引起各界關注。根據南方都市報今（23）日報導，已在化糞池中找到屍體，不知名人士透露，嫌疑人為來惠利老公。

綜合陸媒報導，53歲的來惠利是一名會計事務所的清潔阿姨，平時為人和善，家庭和睦，但在5日凌晨從家中走失，當時只穿著咖啡色睡衣，沒帶任何證件和手機，就此消失在世界上。

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自澎湃新聞）

來惠利的丈夫先前接受採訪時表示，7月5日淩晨0時30分起來上廁所時，還看到老婆在房間裡睡覺，但是清晨5時30分醒來時，發現人已經不見了，當時以為來惠利出去了。

直到6日來惠利公司電話通知，來惠利當天沒有去上班，來惠利的丈夫才發現事情蹊蹺，並報了警。回想失蹤前一天，來惠利下午和老公一起去開了降血壓的藥，下午來惠利還和小女兒去過書店、買了蛋糕，都沒有發現情緒上的異常。

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自牛視頻）

▲老公曾受訪。（圖／翻攝自牛視頻）

由於社區內安裝許多監視器，電梯兩側有兩個鏡頭，可對樓道進行360度無死角監控，社區大門也至少有4組鏡頭。在來惠利失蹤後，家屬熬夜查看監視器影像3天，但是都沒有看見來惠利的身影。

警方搜查了下水道、管道井、地下停車場、天臺等可以進出的區域，甚至抽乾過距離社區步行200公尺小花園的池水，並對周圍居民家進行了排查，但都沒有任何線索。來惠利的老公曾指出，以她的智商，一個人肯定出不去。

據社區居民和多名社區保安以及環衛工人透露，有10輛吸汙車、吸糞車前後進出社區，好幾天來社區的化糞池和下水道都抽過。但江幹公安分局出面闢謠，來惠利老公是犯罪嫌疑人，目前已被警方控制的通報是謠言，目前，事情還在調查中。

▲杭州女子消失案件成為網路熱門話題。（圖／翻攝自上游新聞）

►戴口罩更要保養

ET快訊
Kiehl's「淡斑精華」下殺57折！　夏日美白一定要它
李眉蓁突轉變道歉內幕曝！　4個字讓她「變哭臉」
選舉公報已印55萬份花200萬！李眉蓁放棄學位…市選委會回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港連兩天新增破100！　港府祭出「口罩令」...船員恐成防疫破口

變態書法老師假借「調整寫字姿勢」　課堂猥褻16名女學生！

陸累計推廣新能源汽車超過450萬輛　佔全球50%以上

香港再增113人確診　105例本土「63人感染源不明...23日起強制公共場所戴口罩

美72hrs關閉休士頓領館　中國學者：帶有羞辱性質

女消失18天！鄰爆「抽乾化糞池」找到遺體　老公曾稱：她一人逃不出去

影／陸火星任務「天問一號」探測器升空！預計7個月後抵達火星周圍

新人必須聚餐！22歲嫩妹到場卻遇長官「大手摸奶」　新婚尪一反應她爆委屈

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

香港連兩天新增破100！　港府祭出「口罩令」...船員恐成防疫破口

變態書法老師假借「調整寫字姿勢」　課堂猥褻16名女學生！

陸累計推廣新能源汽車超過450萬輛　佔全球50%以上

香港再增113人確診　105例本土「63人感染源不明...23日起強制公共場所戴口罩

美72hrs關閉休士頓領館　中國學者：帶有羞辱性質

女消失18天！鄰爆「抽乾化糞池」找到遺體　老公曾稱：她一人逃不出去

影／陸火星任務「天問一號」探測器升空！預計7個月後抵達火星周圍

新人必須聚餐！22歲嫩妹到場卻遇長官「大手摸奶」　新婚尪一反應她爆委屈

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

「健保費率、部分負擔」喊漲！　陳時中說話了

台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

藝術家Brad Kunkle以金箔入畫　女體與自然交融的沉鬱唯美

池昌旭想來台灣超商泡珍奶！店長魂熱血上身：我要開發獨門配方

稱「在沒網路的年代上網」被諷「時空旅人」　蔡壁如怒嗆：無所不黑！

中秋、國慶連假衝「澎金馬」　3離島航線機票統一開賣時間曝

香港連兩天新增破100！　港府祭出「口罩令」...船員恐成防疫破口

微軟最新一季營收超預期　但盤後股價卻下跌逾 3%

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

大陸熱門新聞

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

愛滋男賣場裸體試穿女生內褲：要去傳播菜花！

後仰跳投不慎墜樓！校方回應學生狀況

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死　路人打臉「不就一般般」？

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

壯漢苦練蘿莉音　騙抖內得手210萬

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多熱門

相關新聞

山老鼠被逮狡辯　警亮底牌：拍得很清楚

山老鼠被逮狡辯　警亮底牌：拍得很清楚

花蓮林管處森林護管員端午連假前在鯉魚山山區發現疑似竊取國有林木情事，為免打草驚蛇，先行架設微型攝影機蒐證，並在連假期間拍到嫌犯等人進入國有林地內竊取珍貴木七里香，不法所得約7萬7千元，全案已由保七總隊第九大隊依違反森林法送花蓮地方檢察署偵辦。

萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死　撞擊畫面曝！

萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死　撞擊畫面曝！

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

藍可兒翻版　杭州女失蹤17天

藍可兒翻版　杭州女失蹤17天

好心下葬腐屍　竟是他失蹤3個月兒

好心下葬腐屍　竟是他失蹤3個月兒

關鍵字：

失蹤消失來惠利杭州監視器

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面