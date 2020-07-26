舊臉書貼文再度引發關切　花蓮重申強力取締違規使用生雞糞

▲▼臉書貼文報導引發環保局前往玉里巡查西瓜田附近及早餐店、民宿、餐廳、醫院等處蒼蠅滋生情形。（圖／花蓮環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近來一篇名為「我家蒼蠅怎麼拿麼多？」的報導，引發花蓮縣環保局於日前往玉里地區巡查西瓜田及周邊早餐店、民宿、餐廳、醫院等處，未發現有大量蒼蠅，西瓜園亦無雞糞肥裸露及蒼蠅孳生等情事。經環保局訪談電子媒體所報導的邱先生，他表示這個時段西瓜田未施肥，蒼蠅較少，該蒼蠅案為2年臉書所提及的事情，因近日有臉書好友點讚，重新再被報導。

花蓮縣轄區西瓜園常因瓜農使用未經腐熟生雞糞，及雞糞肥、廢瓜未依規深埋土中30公分以上，而造成蒼蠅孳生等問題。因此花蓮縣政府結合中央駐地機關及各農會積極輔導西瓜農雞糞肥使用，確實宣導農業施作相關作業，租地如有違反相關法令則予以撤租等措施。自今年4月份開始，結合相關單位對於西瓜園辦理聯合稽查作業計13件次，違規者共計裁罰4件次，裁處金額總計新台幣4800元整。也讓西瓜園使用生雞糞造成的蠅害顯著減少。

花蓮縣政府呼籲瓜農於瓜園使用雞糞為肥料及廢瓜應依規定處理，以免病媒孳生及污染環境，強調以後將於瓜園播種前召集相關單位進行研商，重申分工權責，並加強聯合稽查作業，強力取締瓜農違規使用生雞糞，避免滋生環境衛生問題。

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