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女騎士遭「斜插攔查」慘摔…怒：絕對告你！台中警曝監視器「真相逆轉」神打臉

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▲▼台中女未帶安全帽+闖紅燈，遭警攔查急煞自摔，怒嗆警「害我摔倒應該的嗎？」（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

▲女子違規遭警攔查自摔，憤而嗆聲「讓我摔倒，這是應該的嗎？」（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名女網友日前未戴安全帽、且又在路口闖紅燈，遭到育才所警方攔下，但女子卻控訴員警機車突然「斜插」害她慘摔受傷，氣得怒嗆「有必要這樣執法嗎？」甚至揚言「我絕對告你！」對此，TCPB局長室公布當天路口監視器畫面打臉，直言倘若女子遵守交通規則，就算現場有數十名員警，「她依舊不會受傷！」

該名女網友自稱是台北人，控訴台中市北區育才派出所警方執法過當，雖然當天自己確實闖紅燈、未戴安全帽，但員警卻突然從對向車道「騎車斜插」到她面前，害她反應不及重摔在地，腳也因此受傷，氣得女子當場嗆警「讓我摔倒，這是應該的嗎？」女子事後還到臉書爆料公社PO文，「我闖紅燈、未戴安全帽，我有錯，但有必要這樣執法嗎？他（警）說他有鳴笛，但根本沒有！連路人都看不下去，要我驗傷提告，請調監視器，我絕對告你！台北人好欺負？」

▲▼台中女未帶安全帽+闖紅燈，遭警攔查急煞自摔，怒嗆警「害我摔倒應該的嗎？」（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

▲女子在爆料公社PO文控訴警方執法過當。（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

對此，台中市警察局臉書粉專「TCPB局長室」應女子要求調閱路口監視器，還原當天事發經過「女子覺得同仁攔查過程是執法過當，憤而上網討拍，真相只有一個，讓我們從影片來還原事件真相！」路口監視器拍下，當時員警騎機車經過，正在路口停等紅燈，發現對向車道女騎士未戴安全帽、且又闖越紅燈，當即鳴笛並90度轉彎欲將女子攔下；但女子疑似車速過快，當下緊急剎車而自摔跌倒。

TCPB局長室表示，女子闖紅燈害人、未戴安全帽害己，「一次滿足害人、害己的行為。試想，若她今日遵守交通規則，就算現場有數十名員警，她依舊不會受傷！」文末，TCPB局長室強硬重申警察執法立場，「先別說台北人好不好欺負，我只知道台中警察不好欺負！」

打臉影片曝光後，網友也紛紛直呼「自己錯還理由一堆」、「你可以宣布放棄駕照啊」、「影片會說話，支持警察」、「以為先PO文討拍就先贏？」「未戴安全帽、闖紅燈，講話還敢那麼大聲喔」、「這次完完全全被洗臉耶！」

▼警方公布路口監視器打臉女子說法。（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

▲▼台中女未帶安全帽+闖紅燈，遭警攔查急煞自摔，怒嗆警「害我摔倒應該的嗎？」（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

▲▼台中女未帶安全帽+闖紅燈，遭警攔查急煞自摔，怒嗆警「害我摔倒應該的嗎？」（圖／翻攝臉書「TCPB局長室」）

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