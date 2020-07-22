　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅女醫發總統春聯酸「憨粉」　網友回嗆「陰粉都這貨色」挨告妨害名譽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小劉醫師劉宗瑀酸憨粉送蔡英文春聯紅包袋，被網友回酸陰粉都這種貨色。（圖／記者劉昌松翻攝小劉醫師臉書粉專）

▲小劉醫師在總統大選後的po文引發論戰，約10名網友被控妨害名譽。（圖／翻攝小劉醫師臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

網紅「小劉醫師」在今年總統大選後，在臉書粉專上貼文表示要發送蔡英文春聯、紅包袋，還用「憨粉」、「憨苟瑜」，影射韓國瑜「得乳癌我一樣會幫他看病的唷」，約10名網友大罵「幹」、「絕無醫德」、「陰粉都這種貨色」被小劉告妨害名譽，台北地檢署22日以罪嫌不足處分不起訴李姓、楊姓網友，淡江大學教授包正豪等被告則移轉管轄。

「小劉醫師」是在高雄執業的外科女醫，繪畫插畫又會說故事，有個人專欄，也出版過許多關於親子性教育、外科職涯日記等書籍，個人粉專內容直言敢講，吸引按讚數超過10萬人次，追蹤者也近15萬人。

▲▼小劉醫師劉宗瑀酸憨粉送蔡英文春聯紅包袋，被網友回酸陰粉都這種貨色。（圖／記者劉昌松翻攝小劉醫師臉書粉專）

▲小劉醫師貼照表示要放用力發放小英春聯。（圖／翻攝小劉醫師臉書粉專）

2020年總統大選結果出爐後，小劉醫師po出總統蔡英文、副總統陳建仁的春聯圖，以及一張被畫讓淚滴的幼兒照，po文「因為這樣 所以.. 拎祖母要來更用力發放小英總統春跟現金福袋包唷！過年前門診時間歡迎大家來索取！」並標籤「憨粉貢獻惠我良多」、「我愛憨粉憨粉愛我」，再接著寫「憨粉婆婆你放心（握起雙手 我看診超專業的（眼光閃閃 就算憨苟瑜得乳癌我一樣會幫他看病的唷（啾咪」。

淡江大學蘭陽校園教授兼政經系主任包正豪將這份po文截圖貼到個人臉書，大罵「幹」、「垃圾醫生」，另有李姓網友也轉貼小劉文章批評「絕無醫術醫德可言」，林姓網友則批「陰粉都這種貨色」，前後約10名網友因此被小劉委託律師到北檢控告涉嫌妨害名譽。

檢察官調查認為，小劉本身是知名人士，公開對重要政治議題發表評論，應該也可受到網友評論，認為被告的李姓、林姓2名網友發言並未逾越言論自由保障，因此處分不起訴，至於包等其餘網友被控部分，則分別移轉到宜蘭等地，由管轄地檢署另案偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

青峰被恩師告侵權　否認犯罪拒和解「不明白為什麼我要站在這裡」

陳情「大阪關西事件」涉妨害公務　曾銘宗反控外交部誣告…結果出爐

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

ET快訊
今天大暑！麥當勞報報跳「大薯買1送1」　實測笑爆：真的都是
陳偉殷成大聯盟年薪最高第一名！今年收入曝光
彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽腿軟踉蹌走進解剖室　心碎掩面痛哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

屏東藥頭載女友購物被逮　住處「棉被袋」驚見美製M4突擊步槍

網紅女醫發總統春聯酸「憨粉」　網友回嗆「陰粉都這貨色」挨告妨害名譽

《國民法官法》三讀　司法院：國民參與的司法，凝聚全民的司法

人妻拒跟老公恩愛…「棉被捲一條」放床中間！他再爆：還賞媽媽巴掌　求離婚

要到宰豬場上工！黑色小客車重新堤外道「擦撞機車」肇逃　騎士頭重創不治亡

快訊／三重安親班地下室突竄火光！14孩童嚇傻躲陽台　警消急救援

《國民法官法》三讀　許宗力：每位國民都能走入法庭坐上法檯

高雄調查官遭控詐領獎金遭判1年10月　更一審逆轉無罪

桃園大樓出入份子複雜　警破門緝獲海洛因+安毒！13名男女送辦

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

屏東藥頭載女友購物被逮　住處「棉被袋」驚見美製M4突擊步槍

網紅女醫發總統春聯酸「憨粉」　網友回嗆「陰粉都這貨色」挨告妨害名譽

《國民法官法》三讀　司法院：國民參與的司法，凝聚全民的司法

人妻拒跟老公恩愛…「棉被捲一條」放床中間！他再爆：還賞媽媽巴掌　求離婚

要到宰豬場上工！黑色小客車重新堤外道「擦撞機車」肇逃　騎士頭重創不治亡

快訊／三重安親班地下室突竄火光！14孩童嚇傻躲陽台　警消急救援

《國民法官法》三讀　許宗力：每位國民都能走入法庭坐上法檯

高雄調查官遭控詐領獎金遭判1年10月　更一審逆轉無罪

桃園大樓出入份子複雜　警破門緝獲海洛因+安毒！13名男女送辦

緊來呷冰！大苑子「復古冰果室」新開張　剉冰、霜淇淋還有現切水果一次吃

謝和弦又開砲Keanna！加碼「2暗示」埋未爆彈　護莉婭：對我女人放尊重點

李眉蓁論文爭議！中山大學最新聲明　論文電子檔取消「永不公開」選項

兒弄丟口罩坐地啜泣！「全身剩下200元」　他暖心送上口罩和便當：看到以前的我

《DD52》鬼牌選手首次演出　潘瑋柏楊丞琳哭了：為妳們驕傲

8年級菜鳥房仲現身說法　2年拚出高雄業績第2高「有密技」

七色彩虹超吸睛！夏季「香氛噴霧」正夯，變身時尚配件

罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

任辦公室租約到期！美新創公司設備「全分配給員工」　開啟遠距工作模式

高溫天氣戶外工作者頻傳中暑　有冰就消暑？中醫師這麼說

社會熱門新聞

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

即／國三南下12K遊覽車追撞事故！　一人命危搶救中

三重警四角戀　男警劈腿「甜美學妹撞所正宮」

彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽心碎掩面痛哭

秦偉性侵女造型師案更一審駁回

高雄市警局長劉柏良上任一週　派出所傳搶響！

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

即／三重安親班竄火光！孩童嚇傻躲陽台　警消急救援

更多熱門

相關新聞

時下最夯人氣網紅「萬秀洗衣店」

時下最夯人氣網紅「萬秀洗衣店」

古人說活到老學到老，其實就是心態上的一種自我肯定與期許，而本次編就將為大家介紹一對來自台灣的時髦老夫老妻—萬吉和秀娥：

污衊館長有前科　李天鐸二審改判賠25萬

污衊館長有前科　李天鐸二審改判賠25萬

臉書推出「Instagram Reels」　搶占短影音市場

臉書推出「Instagram Reels」　搶占短影音市場

獨／知名女醫遭盜照代言騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

獨／知名女醫遭盜照代言騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

王文洋子控密友盜用臉書　學長稱「為他爭取自由」

王文洋子控密友盜用臉書　學長稱「為他爭取自由」

關鍵字：

網紅臉書粉專小劉醫師總統大選春聯醫術包正豪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面