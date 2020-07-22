網紅女醫發總統春聯酸「憨粉」　網友回嗆「陰粉都這貨色」挨告妨害名譽

▲小劉醫師在總統大選後的po文引發論戰，約10名網友被控妨害名譽。（圖／翻攝小劉醫師臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

網紅「小劉醫師」在今年總統大選後，在臉書粉專上貼文表示要發送蔡英文春聯、紅包袋，還用「憨粉」、「憨苟瑜」，影射韓國瑜「得乳癌我一樣會幫他看病的唷」，約10名網友大罵「幹」、「絕無醫德」、「陰粉都這種貨色」被小劉告妨害名譽，台北地檢署22日以罪嫌不足處分不起訴李姓、楊姓網友，淡江大學教授包正豪等被告則移轉管轄。

「小劉醫師」是在高雄執業的外科女醫，繪畫插畫又會說故事，有個人專欄，也出版過許多關於親子性教育、外科職涯日記等書籍，個人粉專內容直言敢講，吸引按讚數超過10萬人次，追蹤者也近15萬人。

▲小劉醫師貼照表示要放用力發放小英春聯。（圖／翻攝小劉醫師臉書粉專）

2020年總統大選結果出爐後，小劉醫師po出總統蔡英文、副總統陳建仁的春聯圖，以及一張被畫讓淚滴的幼兒照，po文「因為這樣 所以.. 拎祖母要來更用力發放小英總統春跟現金福袋包唷！過年前門診時間歡迎大家來索取！」並標籤「憨粉貢獻惠我良多」、「我愛憨粉憨粉愛我」，再接著寫「憨粉婆婆你放心（握起雙手 我看診超專業的（眼光閃閃 就算憨苟瑜得乳癌我一樣會幫他看病的唷（啾咪」。

淡江大學蘭陽校園教授兼政經系主任包正豪將這份po文截圖貼到個人臉書，大罵「幹」、「垃圾醫生」，另有李姓網友也轉貼小劉文章批評「絕無醫術醫德可言」，林姓網友則批「陰粉都這種貨色」，前後約10名網友因此被小劉委託律師到北檢控告涉嫌妨害名譽。

檢察官調查認為，小劉本身是知名人士，公開對重要政治議題發表評論，應該也可受到網友評論，認為被告的李姓、林姓2名網友發言並未逾越言論自由保障，因此處分不起訴，至於包等其餘網友被控部分，則分別移轉到宜蘭等地，由管轄地檢署另案偵辦。

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