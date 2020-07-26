卓榮泰：假借「英系」之名挑起黨內對立的放話必須被遣責

▲民進黨前主席卓榮泰。（圖／翻攝自直播）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨前秘書長日前接受媒體專訪時表示，民進黨已經成為一個世俗化的政黨。而日前民進黨全代會落幕，黨內新潮流仍穩坐最大派系，外界討論在後蔡時代，泛新系與非新系終需一戰。對此，民進黨前黨主席卓榮泰表示，民進黨向來不畏懼黨內的競爭，但若假借「英系」之名挑起黨內對立，就必須終止、被遣責。

卓榮泰26日透過臉書表示，總統蔡英文才說過「全面執政必定腐化，民進黨必須用行動來證明，這個劇本不會成真」而這樣的一番話，凡我全體黨員先進應該引以為戒。

卓榮泰指出，蔡英文第二個任期才開始，各種嚴厲的檢驗和批評接踵而至，縱有無地放矢，卻會累積不同的質疑聲量，有如2004後的歷史重演一般，不可不察；人民希望看到一個「清廉、勤政、愛鄉土」，團結、進步的民進黨；最討厭勝驕敗餒、爭功諉過、對內攻訐、追求權位的執政黨。

然而，卓榮泰說就在民進黨黨跟執政團隊最需要謙虛、檢討、團結的時候，又有所謂「非新蘇某要角」刻意放話「後蔡時代，泛新系非新系終須一戰」，真的唯恐天下不亂，置總統的訓誡於不顧，非常不應該！

卓榮泰質疑，後蔡時代、泛新系非新系終須一戰？是誰在放話？他強調假借「英系」之名挑起黨內對立的放話惡行必須被譴責、必須終止了，也始終相信，民進黨一定要實實在在、正正當當、堅持正道，才能得到人民的信任。