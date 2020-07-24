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傳被推舉參選民進黨北市黨部主委　林飛帆：沒意願也沒資格

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▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部主委因參選人薛凌、王孝維二人互控涉賄，導致選舉暫停，僵局至今未解。外傳黨內有派系要推黨副秘書長林飛帆參選黨部主委，對此，民進黨發言人顏若芳表示，黨中央目前持續協調北市黨部主委選舉中，有任何進一步消息會在適當時機向外說明。林飛帆也否認傳聞，強調完全沒聽過該消息，他本人沒有意願，依黨章規定也沒有參選資格。

前任台北市黨部主委陳正德在6月6日任期屆滿，參選人薛凌、王孝維二人相爭打得精采，還互控涉賄。最終，中常會決議暫停選舉，也提到將依《紀律評議裁決條例》進行裁處，若有涉賄，最重可祭出除名處分。但雙方皆否認涉賄，黨中央協調簽署公約不再互相攻訐野未獲共識，選舉延宕至今。

因新任主委來不及產生，因此延任1個月，7月7日新的市黨部執委上任，互推葉同慶代理主委。由於縣市黨部主委為當然黨代表，但北市黨部因為是代理主委，無法參與7月19日全代會的中常委、中執委選舉投票，對北市黨部而言，卻不盡公平。

而目前熱議的主委人選，包括新系議員李建昌、湧言會議員阮昭雄、正國會議員江志銘。儘管前述人選黨內人士都認為不錯，但新任主委肩負著布局2022市長、議員選舉的要務，台北市長一役更是帶動全國選情關鍵。據傳，在討論過程中，有人提議邀請黨副秘書長林飛帆來參選黨部主委。

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