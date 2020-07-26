逾六成不滿監院人事案…時力民調曝光　民進黨要負最大責任！

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，藍綠攻防。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院人事案不敵國民黨兩度抗爭，監察院長被提名人陳菊以65：3過關，其餘26位監委被提名人也獲出席立委過半數同意票。對此，時代力量26日公布最新民調，超過六成民眾對於審查過程不滿意，過半民眾認為民進黨要負最大責任。

時代力量上午召開記者會，由黨主席徐永明主持，邀請台灣北社副理事長曾建元、時力媒體創意部主任劉仕傑，及智庫執行長李兆立公布七月政情報告，包括執政滿意度、人事議題、振興三倍券與兩岸關係。

關於新任監察委員投票過程，國民黨於7月17日佔領主席台，朝野立委爆發衝突，而民進黨卻以此為由跳過實質審查與答詢，直接通過表決，民調顯示，61.7％民眾對於審查過程不滿意（非常不滿意37.7％、不太滿意24.0％），23.2民眾滿意審查過程（15.4％還算滿意、7.8％非常滿意），15.1％民眾無明確意見。

在監院人事審查過程中，哪個政黨需負最大責任？民調指出，民進黨佔57.1％、國民黨佔24.2％、 都有責任佔11.5％、無明確意見佔7.2％。

而對準監察院長陳菊是否能超越黨派，維持中立，38.8％的民眾有信心，53.3％的民眾沒信心。至於立法院是否會通過廢除監察院的修憲案，讓本屆成為末代監委，則有53.0％的民眾沒信心，有信心僅30.0％。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,095份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

▲時代力量7月政情報告。（圖／時代力量提供）