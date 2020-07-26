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「四季奇幻之旅」親子舞台劇扎根環境教育　巡迴8縣市免費索票

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▲▼環保署「四季奇幻之旅」親子舞台劇巡迴全台歡迎索票觀賞。（圖／環保署提供）

▲「四季奇幻之旅」親子舞台劇將到8縣市巡迴，民眾可免費索票觀賞。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署為扎根環保教育，推出「氣候行動」環境教育親子舞台劇，串聯《北極熊小嘟》《小鷹與老鷹》《光與風的力量》及《哇比與莎比》4本繪本編撰成「四季奇幻之旅」，陸續將在台北市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣、台中市、台南市、桃園市及新竹市8縣市演出，大小朋友都能免費索票觀賞。

環保署表示，「四季奇幻之旅」親子舞台劇內容以地球日50週年「氣候行動」主題為開端，串聯「人與自然」「能源政策」及「對未來的期待」等議題，全台8場次的表演，可以讓4500人，一同在劇場內，學習如何簡約過生活，與大自然共存、共榮的生活方式。

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環保署指出，環境教育應向下紮根，讓孩童從小就知道環境保護的重要性，回顧台灣資源回收歷史，民眾能做得這麼好，正是深受藍綠黃紅外星人寶寶的影響，由在學校學到正確環保觀念的孩童回家影響大人，而繪本是兒童文學的一種，有圖有文，易吸引兒童的目光與興趣。兒童從口語化且有音韻的淺白文字和一張張具有敘述張力的圖畫中，來對照自身的生活經驗，學習新的事物。戲劇則能滿足孩子在「聽故事」、「看故事」、「說故事」、「演故事」的需求，引導孩子內在獨一無二、無可取代的美好體驗，提供孩子發揮想像力、開發創造力的無限空間。

▲▼環保署「四季奇幻之旅」親子舞台劇巡迴全台歡迎索票觀賞。（圖／環保署提供）

▲環保署為扎根環保教育，推出「氣候行動」環境教育親子舞台劇。（圖／環保署提供）

環保署表示，4本圖書繪本分別是獲桃園市107年度環境教育繪本創作比賽青年組首獎的《北極熊小嘟》（作者：蔡伃婷）、創作緣起來自紀錄片《老鷹想飛》的親子天下出版繪本《小鷹與老鷹》（作者：黃郁欽；繪者：陶樂蒂），以及親子組首獎《光與風的力量》（作者：廖東逸），和小天下出版、獲第43屆金鼎獎特別貢獻獎幸佳慧老師作品《哇比與莎比》（作者：幸佳慧；繪者：黃郁軒）。將四本精彩的環境教育主題繪本，貫穿春、夏、秋、冬四季自然主軸，結合成一部充滿驚奇又趣味的「四季奇幻之旅」。每場次演出前1週，在網路開放親子登記，每人限登記2張，現場憑票入場。 

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