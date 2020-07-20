環保署宣布最快10月列管「笑氣」！致人於死、重傷最高罰1千萬

▲環保署宣布最快10月公告列管「笑氣」！致人於死、重傷最高罰1千萬。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）宣布將笑氣預告為我國第一個關注化學物質，並將跨部會與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，除要求製造、輪入及販賣，業者應取得核可、申報交易資料外，同時禁止於網購平台交易，以防堵青少年濫用吸食行為。違法使用或販售最高可處新台幣30萬元，若致人於死、重傷危害健康致疾病，最高則處7年以上有期徒刑，併科罰金最高1千萬元。

環保署說明，笑氣中的「一氧化二氮」主要正常用途，應用在電子半導體產業、醫療麻醉及食品製作奶泡等，但由於有麻醉止痛效果，警政機關近年於查獲多起青少年吸食毒品時，發現併同吸食笑氣助興。因此行政院政策指示基於保障青少年健康，各相關部會應檢討研議共同防堵青少年不當吸食笑氣問題。

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▲▼環保署將笑氣預告為我國第一個關注化學物質。（圖／記者許展溢攝）



環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，過去國內笑氣的98％都使用於正常用途，但2％的流向及用途待釐清及掌握，是今次將加強管理的部分，該案明天將正式預告，若順利預計今年10月底前就會公告實施。公告列管後，笑氣自公告日起，業者就必須逐筆以網路傳輪方式製作運作紀錄，必須每月完成申報並禁止郵購、電子購物等網路平台交易。

謝燕儒說，另將縮短製造、輪入工業笑氣業者申請許可、貴料申報、容器包裝標示等期程，均應於公告後半年內完成。同時，除使用於特定行業別或其他經環保署及經濟部共同同意者之外，都必須添加二氧化硫,藉由氣體臭味過止目前不當流用吸食情形。

環保署說明，毒性及關注化學物質管理法新增關注化學物質管理於今年1月16日施行後，笑氣是第一個被加強管理的關注化學物質，經過審慎評估及訪查後，規劃出管理方式。但笑氣公告為關注化學物質並不影響已有法規管制規定及正常用途，主要在加強填補進口或製造笑氣業者，若再進行分裝販售後則可能無法掌握去向，而流入不當使用管道。

▲▼若致人於死或危害人體健康等，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罰最高1000萬元。（圖／記者許展溢攝）



謝燕儒強調，公告後業者就要加註關注化學物質，同時要加註「限工業用，禁止吸食」，吸食就是無照運作，會依法處罰，也就是包括輸入、製造、販賣、使用及貯存等運作行為，從上游到下游都要有核可文件才可運作。

謝燕儒表示，未來至夜店、旅館等場所查緝發現有民眾非法持有笑氣情形，可直接依毒性及關注化學物質管理法處以新台幣3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康等，則加處相關刑事責任，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。倘若違反規定進行網路販售者,違者可處新台幣6萬元至30萬元罰緩。



▲▼謝燕儒強調，公告後業者就要加註關注化學物質，同時要加註「限工業用，禁止吸食」。（圖／記者許展溢攝）

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