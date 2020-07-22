中油三輕案「不會在乎花這點錢做環保工作」　環委決議環差案給過

▲高雄中油新三輕廠。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環保署環評大會今（23日）審查中油三輕更新擴產計畫環差分析報告，中油會中提到，環境面因應本次變更，部分製程閥件將更新為「無洩漏型閥」，可有效降低揮發性有機物（VOCs）逸散。環評委員要求中油要把所有閥件換成無洩漏型，VOCs減量力道更應該加強，最後決議通過。

中油報告提到，營運面需求因應油品性質差異，必須進行產能調整，確保日後操作彈性等，有助於提高對石化中、下游業者原料供應的穩定度，提升競爭力。環境面因應本次變更，部分製程閥件將更新為無洩漏型閥，可有效降低VOCs逸散。

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環委白子易表示，基本上中油要回覆的意見都有具體回覆，肯定中油願意花錢將癌症發生死亡率數據拉出來給大家看，但還是要更新高雄市和林園區全癌症標準化死亡率。環委朱信認為，中油報告說明VOCs每年約每年減少15公噸，並不是很大。環委袁菁則說，三輕對民眾影響是距離近，也有危害，中油雖有自己看法，但作法應該減量，不只這樣，希望中油能在VOCs減量力道上加重一點。

▲環保署環評大會審查中油三輕更新擴產計畫環差分析報告。（圖／記者許展溢攝）



該案今年4月23日召開專案小組第二次會議審查，當時環保團體曾說，環差變更產能幅度雖不大，但中油將因變更及擴產而獲利，三輕位於特殊性工業區內，附近有社區居民緊鄰，中油應該承諾大幅改善林園廠整體的空汙，不能只想著發大財。

中油今天回應，針對減量揮發性有機物工作都有持續一直在做，只是這次列出成報告，中油有好的查核機制，並強調是長期工作，會一直做下去。對於閥件部分，只要是牽涉到VOCs或毒化物等，都改成無洩漏型，「不會在乎花這點錢做環保工作」。環評最後決議通過，只是中油必須更新高雄市和林園區全癌症標準化死亡率、發生率數據。並補充本計畫廠區範圍內涉及有害空氣汙染物設備元件更換為「無洩漏型閥」期程等。