環團批台灣「臭氧管制標準」寬鬆　環保署：已制定許多管制作為

▲環團記者會呼籲環保署臭氧管制標準應加嚴。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣聯盟今（20日）舉行記者會指出，臭氧管制標準加嚴部分，台灣應超歐、勝美，質疑環保署新增臭氧判準越修越差，台灣比美國還要更寬鬆。環保署回應，修正草案已增列臭氧8小時達標判定方式，並辦理草案預告作業，蒐集各界意見。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃批環保署用寬鬆的標準審核，雖肯定環保署新增臭氧超標判定方式，但我國臭氧空品標準自從1992年制定最高8小時平均值60ppb，28年來未曾加嚴。台健空盟以2018年全年臭氧空品年報為例，分析有測站的超標天數，倘若根據環保署近日預告的臭氧8小時達標判定方式仍是達標，但以美國判準統計，則已超標。

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民進黨立委劉建國說，不管誰執政希望對空品標準努力，設置超越WHO標準，對臭氧濃度重視是因爲有許多併發症，執政團隊沒推卻理由，空汙問題是台灣現時最為重要的議題，針對對人體有即時危害的物質，就要即時應對。時代力量立委陳椒華表示，臭氧8小時平均以「每年每日最大之八小時平均值由高而低依序排 列，取第93累計百分比對應值」來判定是否達標，跟其他污染物以第98百分位來判準相對寬鬆。

▲環保署強調，對於臭氧管制，已制定許多臭氧前驅物氮氧化物、揮發性有機物管制作為。（圖／記者林敬旻攝）



環保署空保處說明，原草案預告至今，各界許多意見要求增訂臭氧8小時達標判定方式，經蒐集研議許多歐美及WHO資料，考量我國臭氧8小時標準值60PPb，與歐盟61ppb相當，故達標判定方式採歐盟之計算方式，及連續3年年統計臭氧8小時不超過25天，如以百分比排序則為九十三百分位對應值。

空保處指出，我國1992年訂定空氣品質標準已納入臭氧8小時平均值為60ppb，惟為執行空汙應變與提醒民眾做好自我健康防護，自2016年發布空氣品質指標（AQI）時，即將每日臭氧小時值及8小時值都納入預報，實務運作中臭氧小時值扮演預警應變角色，提供各級單位超前減少排放，預為佈署；而8小時值，則提醒民眾實施防護措施，減少曝露，二者功能不同，相互輔助。

環保署強調，對於臭氧管制，已制定許多臭氧前驅物氮氧化物、揮發性有機物管制作為，目前已完成固定源氮氧化物指定削減準則、塗料揮發性有機物管制標準、研擬修正揮發性有機物管制方案等，另外，今年5月22日行政院已核定未來4年「空氣汙染行動方案」，與中央各部會合作，督導地方政府落實執行各項污染管制措施。

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