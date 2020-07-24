宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

▲▼維護污水下水道管路，宜蘭派出「忍者龜」TV檢視器，管路油脂、毛髮堆積等是看光光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林姿妙縣長24日上午前往宜大商圈視察污水下水道管路TV檢視作業，而宜縣府今（2020）年將優先執行商圈、餐飲業密集及學校、車站等交通熱點，預計檢查長度約10公里，宜蘭水資處是派出「忍者龜」TV檢視器，利用TV檢視設備深入地底環視管線，檢查管渠內部結構狀況，如發現損壞情形，可超前修復管渠，維持宜蘭都會區的靜脈暢通。

宜縣府自2013年推動建設宜蘭地區污水下水道系統，規劃收集範圍為宜蘭、員山、壯圍、礁溪四城及縣政中心等地區，面積約2千533.8公頃，建設總經費約68.6億元，平均日污水量4萬5千公噸，目前已接管戶數2萬7千341戶，接管普及率達62.32%，污水管網涵蓋面積非常的廣，管渠維護工作更顯不易。

宜蘭水利資源處長李岳儒表示，為確保公共污水管渠輸送功能順暢，除定期辦理污水人孔內、外部設施檢視作業外，2020年對於商圈及餐飲業密集處容易引起油脂、毛髮堆積管段，及學校與車站等交通主要路段，如宜蘭大學神農路商圈、東門夜市、火車站、宜蘭高中與復興國中學區等熱區，優先納入管渠TV檢視作業之區域。

TV檢視作業首先以高壓水柱清除管內沉積砂石、污物、油脂硬塊等雜物，清洗後將橡皮充氣式止水栓塞住上游管線，阻絕上游水流流入檢查管道，影響檢查的準確性，並將TV鏡頭放置於管道內，透過在地面上之監視器，觀察下水道破損、裂縫、浸漏與連接管之狀況及紀錄錄影存檔，縣府依檢查結果建置管線修復追蹤列管機制，歸納統計分析損壞原因及區域，並累積維護管理經驗，應用於後續開辦的蘇澳、頭城、礁溪及三星污水系統。

宜蘭水資處將持續分年執行管網TV檢視作業及延壽工作，確保都市的靜脈通暢。水資處更進一步表示，2019年宜蘭系統共接獲322件民眾通報堵塞案件，民眾如有發現污水管線異常情形，請立即撥打1999服務熱線或全年24小時無休的清疏專線0800-25-50-55，水資處會立即派員清疏，維護舒適的居家環境，創造宜蘭好生活。

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